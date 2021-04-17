NFT derler bir zımbırtı çıktı...Non-fungible token.Amerikan çocuğu olmayanlar için tercüme edelim: Aynısından bir daha üretilemeyen dijital değer.Bunlar amansız para ediyor... İnanılır gibi değil.Birvarmış, Murat Pak.Birüretmiş.1 milyon 360 bin dolara okutmuş!Pak'ınbir gri pano.Düz gri, başka hiçbir şey görünmüyor.İneğin suyu içtiği ve dağa kaçtığıtablosu gibi...Fakat içinde 1 piksel görüntüsü varmış.Sadece 1 piksel. Göze görünmüyor. Neye görünüyor bilmem.Tablonun adı da Piksel zaten.Kopyalayamıyorsun, çoğaltamıyorsun, bir tek örneği var, senin oluyor ve sende kalıyor. Yani bilgisayarında kalıyor.Öyleyse ne işine yarıyor? Tablo olsa duvara asarsın.Açık arttırması da bir buçuk saat sürmüş.Peşinde çok alıcı varmış.Buna bizim parayla 11 milyon lira saymışlar, Sotheby's müzayede galerisinde.Murat Bey'i asla suçlamıyorum, tam tersine tebrik ediyorum.Yılmaz'ın 2 bin 500 liraya kitap çakması gibi, paralı eşek buldun mu sokacaksın.Bu tür NFT eserlerine daha ziyaderağbet ediyorlarmış...Çünküvarmış bunların.Bakalım bu sanal şaklabanlıklar zinciri ne zaman çökecek ve zengin oldum diye sevinen uyanıklar ne zaman göçecekler?

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Eski kafalı kaldık galiba...

Eh ne yapalım, biz geçen yüzyılın çocuğuyuz.

O yüzyılın başında da Mondrian'ın, Kandinsky'nin, hatta Klee'nin resimlerine burun kıvıranlar vardı. Matisse'e "Bu da bir şey mi, bunu ben de yaparım" diyenler vardı. (Bir benzerini o yüzyılın sonunda gördük bizim burada da.)

Lakin onlar tabloydu yahu, herkes görebilirdi. Elle tutulur eserlerdi. Parayı bastırıp alan sahip oluyor, duvarına asıyordu ama "röprodüksiyonları" dünyayı dolaşıyordu. Biz nerede gördük, milyon dolara satın mı aldık?

Burada durum biraz farklı.

Benim aklım gene de somuta çalıştığı için, parasız kalan çakallara önerim olacak.

FETÖ'nün paraya sıkıştığı söyleniyor, Fetullah'ın efsunlu donunu müzayedeye koysunlar.

Yıkanmış ütülenmişi daha ucuz, yeni çıkarılmışı daha pahalı. Ne de olsa emek sarfedilmiş.

Kimler pey sürecek, görelim.

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