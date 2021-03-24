Kimse sormadı: Peki sizin Merkez Bankası başkan adayınız kimdir?Böyle biri var mıdır?Yok mu şöylebir Ankara memuru?Peki sizin faiz politikanız nedir?İndirecek misiniz, kaldıracak mısınız?Faizi düşürürseniz dövize hücumu nasıl önleyeceksiniz, arttırırsanız enflasyonla nasıl başa çıkacaksınız?İşsizliğeatayarak çare bulacaksınız,onu biliyoruz da...İhracatı da Orta Anadolu'nun gizli bir yerinde ambalaj sanayii kenti kurarak arttıracaksınız, onu da biliyoruz da...Ciddiye alınacak bir yanınız var mı, asıl onu soruyoruz.

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Yok. Olmadığı için de, boş konuşmaya devam ediyorsunuz.Cumhurbaşkanı adayınız kim?Yakın zamana kadar Abdullah Gül...Anketlerde ortaya çıkan hazin bulgu onu da iki seksen yatırdı.Şimdilik gizli tutulanbir isim olduğu söyleniyor.Şu gizli tutulan Orta Anadolu kenti gibi...Abdullah Gül ismini Kemal Bey'e Temel Karamollaoğlu önermişmiş...Hemen kabul etmiş! Karamollaoğlu öyle dedi.İkinci birufukta beklediğini görünce çark etmişler.adayı kim peki?Abdullah Öcalan deyin de düşüp bayılalım.Joe Biden kimi öneriyor?��nal Çeviköz bunu ne zaman açıklayacak?

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Seçime hiç mi hiç hazır olmadığınız haldesakızını çiğnemeyi sürdürüyorsunuz.Faik Öztrak diye bir adam, AK Parti kongresinden erken seçim kararı bekliyor...Herhalde ciddiye alınmayı da bekliyor olmalı.Kemal Bey,diyor.Arttırın, arttırın.Arttırın ama önce bir Merkez Bankası başkanı bulun, bize de söyleyin.Kendi basınınız bile sizi ciddiye almıyor.Bu tür zırvaları iç sayfalardaveriyorlar.Bize de hasta hasta cımbızla toplamak düşüyor.