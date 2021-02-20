Çok şaşırmıştım, çok da ilgimi çekmişti...Paris'te devrimciler 1 Mayıs gösterisi yaparken "" da aşağı kalmıyorlar, ünlü Rivoli Sokağı'nda bulunan Jeanne d'Arc heykeline yürüyüp zambak buketi bırakıyorlardı...Zambak, kralın, krallığın simgesi.On Altıncı Louis'nin idamının yıldönümü olan 21 Ocak'ta da gösteri yaparlar, şimdi Haussmann Bulvarı üzerinde bulunan "" giderlermiş, kralın ve kraliçenin gömüldükleri noktaya, buna yetişemedim.Fransa'da kralcılık serbestti!" bile var, toplam yüz elli kişi kadar.Ne olmuş yani, Yunanistan'da da "" deyip Zeus'atapan manyaklar var, bunlar daha kalabalık,beş bin kişi.O heykelin yanında bir kafe vardır, Hotel Regina'nın karşı köşesinde, bütün Türk turistleri bilirler, orada oturup izledim.Ne karışan vardı ne görüşen...Taşkınlık da yoktu." buketlerini bıraktılar ve dağıldılar.Kimse de üstlerine saldırmadı. Polis vardı ama hiç ses etmeden izlemekle yetiniyordu.

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Geçen gün İkinci Abdülhamid'in ölüm yıldönümüymüş.Torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu dedesinin türbesini ziyarete gitmiş, Cağaloğlu'na.Kayıhan Efendi, dedesinden ziyade, dedesini televizyon dizisinde canlandıran Bülent İnal'a benziyor...Aynı Bülent İnal bir banka reklamında da oynuyordu da "" diye gülmüştük.Bir grup "" da gelmiş. Onu karşılamışlar.Fes de giymişler kafalarına." diye slogan atmışlar.Eskiden olsa polis copu yemekten her yanları gömgök morarır, kendilerini "" bulurlardı.Demek Şehzade Kayıhan Efendi'nin bir "" varmış.Tuhaf...Veliaht o değil ki... Sıra, onun babası Harun Efendi'de... Üstelik ondan önce ağabeyi Orhan var...Yani Kayıhan Efendi hak mı iddia ediyor? Sırayı mı bozuyor?

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Bunlar masum olaylardır.Gösteri yapan, toplasan on beş kişi.Bununla cumhuriyet yıkılmaz.Kıyameti koparmaya, "" diye yaygara etmeye gerek yok. (Malum gazeteciler edeceklerdir.)" başka şeydir, "" başka şey, "" başka şey.Bırakınız herkes yarasını kaşısın." diye dırlananlar varsa, bunlar da olacaktır.Fransa'da kralcılık serbesttir, Türkiye'de padişahçılık yasak.Avrupa Birliği'ne gireceğiz ya, o bakımdan olsa gerek.

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Osmanoğlu ailesi, 15 Temmuz şehitlerine mevlid okuttu.Kemalistler ne yaptılar, duyamadık. Alo?