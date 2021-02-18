Bu yazıyı yazarken yeni uygulama ve kısıtlamaları görüşmek üzere kabine toplantı halindeydi.Benim görevim kararları aktarmak değil, onları gazetenizde ayrıntılarıyla okuyacaksınız zaten.Benim görevim,şeylere dikkat çekmek.Karara bağlandı mı şu anda bilmiyorum, kahvehane ve restoranlarda (lokanta restoran oldu maşallah, bakkal da market), doluluk oranının toplam masa sayısının içeride yüzde 30'u, dışarıda yüzde 50'si ile sınırlanması konuşuluyordu...Müşteri de masada en fazla 45 dakika oturabilecekmiş!Bilim Kurulu'nun önerileri bunlar. Ya da gazeteler bir yerlerinden yumurtluyorlar.Gırgırı da kendi kendini doğuruyor.Kural tanımayan lumpenler bu işin suyunu nasıl çıkarabilirler?Şöyle:"Oğlum burada on masa var, onu da dolu!""Oğlum şu müşteri bir saattir oturuyor!""Hesabı istedi de para üstü bekliyor... Almadan mı kalksın?""Dün bir müşteri vardı, çabuk çabuk yemeye kalkınca lokması boğazına kaçtı, adamcağız rahmetli oldu.""Bak ama ceza yazacağım..."

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Değerli profesörlerimiz tıptan anladıkları kadar halktan da anlasalar daha rahat edeceğiz.

Bundan on yıl kadar önce bir tarih profesörü bana "Aziz Yıldırım kim" diye sormuştu...

Bu, okumuşu.

Cahili de Aziz Yıldırım'ı "Fener Rum Patriği" sanıyordu!

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CANI SIKILAN PARTİ KURUYOR



İsmail Koncuk, İYİ Parti'den üç ay önce ayrılmıştı, şimdi bağımsız milletvekili.

O da parti kuracakmış.

Ama, Ümit Özdağ ile beraber kuracakmış.

Bu parti "vatansever, Atatürkçü ve milliyetçi" olacakmış.

O cephede akşam pazarı kızışıyor.

Oy pusulası uzadıkça uzuyor, kâğıt ve mürekkep masrafı artıyor, devletin parası gidiyor.

Ya MHP'ye dönsünler ya da Muharrem'e gitsinler.

Tasarruf sağlansın.