Muharrem İnce, henüz kurmuş olmadığı Memleket Hareketi Partisi'nin adının "" açıkladı.Ne gülüyorsunuz?O kadar ciddiye aldınız da şimdi mi kral çıplakmış?Bazı gazeteci arkadaşlar da Muharrem İnce'nin "" olduğunu keşfetmişler.Hiç olur mu? Adam partisini yetişirse 23 Nisan'da, salgın nedeniyle gecikirse 19 Mayıs'ta kuracakmış. Derinliğe bakınız.Yeni kıtırlar atmakla meşgul olduğu için, vaktiyle attığı kıtırları hatırlamak bile istemiyor.Örneğin, "" demişti...İncirlik'i kapatıyor!Bunu, "" söylemiş...Ama bunların kimler olduğunu bir türlü açıklamıyor.Hani çok üstüne gitsek, "" mi diyecektir?Çünkü milli çıkarları koruyormuş.Bazı gazeteciler onu "" buluyorlar." konuşuyormuş.Hiç olur mu? Adam Atatürkçü.Yeterlidir. Çünkü Atatürkçülük kuvantum fiziği gibi bir şeydir. Bilim bu, bilim. Profesörü bile vardı: Afet İnan. Atatürkolog...Bir kere Atatürkçü olunca başka bir şey olmaya gerek yoktur.Bir kere devrimci olunca başka bir şey olmaya gerek duymayan çocuklar vardı, fizik okurken kendilerini Almanya'da dönercilik yapar bulmuşlardı...

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Öte yandan Gürsel Tekin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu" açıklamış.

Kesinlikle "CHP'nin içinden" birisiymiş.

Biz Abdullah Gül sanıyorduk.

Tekin biliyormuş ama söylemiyormuş, bunu sayın genel başkanına bırakıyor.

Hani sağlığı yerinde olsaydı Deniz Baykal düşünülebilirdi...

Bir ara "kedi Şero" söylentisi bile çıkmıştı (ben çıkardım.) Gene de kendilerine naçizane teklifim şudur: Muazzez İlmiye Çığ!

Hem yaşı uygun hem de müktesebatı.

Partinin "Atatürk'ün yolundan saptığı" iddialarını da şıp diye keser.

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Scientific girl

"İngilizce şarkımın klibini çekeceğiz. Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz."

Aleyna Fox