14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Sevgililer Günü yazısı olmayan yazı
ENGİN ARDIÇ
Sevgililer Günü yazısı olmayan yazı

Sevgililer Günü yazısı olmayan yazı

14.02.2021, Pazar
Muharrem İnce, henüz kurmuş olmadığı Memleket Hareketi Partisi'nin adının "M ile başlayacağını" açıkladı.
Ne gülüyorsunuz?
O kadar ciddiye aldınız da şimdi mi kral çıplakmış?
Bazı gazeteci arkadaşlar da Muharrem İnce'nin "sığ" olduğunu keşfetmişler.
Hiç olur mu? Adam partisini yetişirse 23 Nisan'da, salgın nedeniyle gecikirse 19 Mayıs'ta kuracakmış. Derinliğe bakınız.
Yeni kıtırlar atmakla meşgul olduğu için, vaktiyle attığı kıtırları hatırlamak bile istemiyor.
Örneğin, "Amerika Fetullah'ı teslim etmezse İncirlik Üssü'ndeki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlarlar" demişti...
İncirlik'i kapatıyor!
Bunu, "kendisini arayan bazı Amerikalılar'a" söylemiş...
Ama bunların kimler olduğunu bir türlü açıklamıyor.
Hani çok üstüne gitsek, "vatanlarını özlemişlerdir, Noel tatiline çıkarlar, yılbaşında geri gelirler demek istedim" mi diyecektir?
Çünkü milli çıkarları koruyormuş.
Bazı gazeteciler onu "ağzı iyi laf yapan ama derinliği olmayan bir siyasetçi" buluyorlar.
"Cehalet süslü cümlelerle" konuşuyormuş.
Hiç olur mu? Adam Atatürkçü.
Yeterlidir. Çünkü Atatürkçülük kuvantum fiziği gibi bir şeydir. Bilim bu, bilim. Profesörü bile vardı: Afet İnan. Atatürkolog...
Bir kere Atatürkçü olunca başka bir şey olmaya gerek yoktur.
Bir kere devrimci olunca başka bir şey olmaya gerek duymayan çocuklar vardı, fizik okurken kendilerini Almanya'da dönercilik yapar bulmuşlardı...

***

Öte yandan Gürsel Tekin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu" açıklamış.
Kesinlikle "CHP'nin içinden" birisiymiş.
Biz Abdullah Gül sanıyorduk.
Tekin biliyormuş ama söylemiyormuş, bunu sayın genel başkanına bırakıyor.
Hani sağlığı yerinde olsaydı Deniz Baykal düşünülebilirdi...
Bir ara "kedi Şero" söylentisi bile çıkmıştı (ben çıkardım.) Gene de kendilerine naçizane teklifim şudur: Muazzez İlmiye Çığ!
Hem yaşı uygun hem de müktesebatı.
Partinin "Atatürk'ün yolundan saptığı" iddialarını da şıp diye keser.

***


Scientific girl
"İngilizce şarkımın klibini çekeceğiz. Klipte bilim insanı yönümü de göstereceğiz."
Aleyna Fox

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Zevzekliğin dibi 13.02.2021 Cumartesi
Bu da ibretlik 12.02.2021 Cuma
İbretlik 11.02.2021 Perşembe
Etli ekmek 10.02.2021 Çarşamba
Bıcı bıcı yapsın 08.02.2021 Pazartesi
Bu kafayla öleceksiniz 07.02.2021 Pazar
Varoş enstitüsü 06.02.2021 Cumartesi
Düşünememe derneği 05.02.2021 Cuma
Tartışsanıza kardeşim 04.02.2021 Perşembe
Gündem dediğin böyle değiştirilir 03.02.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA