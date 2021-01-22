Türk basını Profesör Nur Vergin'i ancak ölünce hatırladı.Cumhurbaşkanımız cenazesine katılınca da aydılar: Aaa, bu bayağı önemli bir kadınmış meğerse...Her türlü magazini de yapıldı. Nasıl bulunmuş, çilingir kapıyı nasıl açmış...Nur Hoca tokat gibi laflar etmişti, onları da hatırladılar.demişti 2008 yılında... Bu süreyi de geçeceğini öngörememiş, ya da" diye söylememiş. Mahallenin Nur Hoca'ya etmediği terbiyesizlik kalmamıştı...Onu bir türolarak görüyorlardı.Oysa Nuri Conker'in torunu, yalan da olsa "" hoşuna gidecek şeyler söylemeliydi..." demeliydi örneğin, "" diye de eklemeliydi.Unuttukları, bu hanımın bir "" olduğuydu.Günümüzde ortalıkta dolaşan bazı soytarılar gibi değil, "" olan bir insan...Bir tek cümlesi, bir kitaba bedeldir:Yirmi senedir biz de aynı şeyi söylüyoruzama adımızın önünde profesör yazmıyor.Zarar yok, bize de küfür edip geçiyorlar.Nur Hoca'ya çok çektirmişler." demiş sekiz yıl önce...Beni edemediler. Ben onların sağlığını bozarım." demiş.Bana da öyle diyorlar.diyormuş.Biz de öyle yapıyoruz.Alparslan Türkeş'le de "Sovyetler Birliği 1990'da yıkılır" dediği için dalga geçmişlerdi. Bir yıl farkla tahmin etmişti. Başka hiç kimse uyanamamıştı.Nur Hoca saçını yıkamış, başına bir eşarp geçirmiş, kuaföre gitmiş, oradaki cahil ve Kemalist bayan demiş ki: "Hanımefendi olduğu için "" dememiştir.Bir eve taşınmış, içinden Kuran okutmak gelmiş, "" diye vazgeçmiş.Baskıyı içselleştirmiş, ama sonra onu kırmayı da bilmiş." dermiş...Altına imzamı atarım.

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Neyse ki aydınlarımızın içinde kıvrandıkları kompleksler halkımızda yoktur.Baskıyı yıllarca sineye çekmiş, patlama fırsatını bulduğu zaman da öyle bir patlamıştır ki...Şimdi anladınız mı AK Parti niçin iktidara gelmiştir ve niçin kolay kolay da gitmeyecektir?I ıh, kazmalar anlamadılar.Onlar sel baskını ya da deprem beklesinler.