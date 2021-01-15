Hadi gözünüz aydın, Muharrem İnce partisini 1 Mart'ta kuruyormuş...Meclis'te 10 kişi de o partiye geçecekmiş...Partinin adı "", MP...Vay! Çok şaşırdık. Açıkçası biz "" ya da "" gibi bir şey bekliyorduk. (Adnan Oktar kodesten çıkıp da parti kurarsa o da herhalde "" olur.) Fakat İnce daha önce defalarca "" beyan etmişti: 23 Nisan, 19 Mayıs falan.Aradık taradık, 1 Mart'ın milli tarihimizde ne gibi bir anlam taşıdığını, neyin yıldönümü olduğunu bulamadık.Gördünüz mü, içi boş ve demagojiye dayalı "" nasıl fosluyor...Ya sözünü tutacaksın ya da sallamayacaksın.Muharrem İnce henüz CHP'den istifa etmiş de değil.Bunun "" olmadığı söylendi.Elbette değildir, erkek adam şimdiye kadar şakırt diye basar istifayı giderdi.Kendini kovdurtmaya çalışıyor.Ki, mağduru oynayabilsin.Ama CHP yönetimi de bunu yemiyor işte...Herhalde CHP yönetimine istifa dilekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na parti kurma dilekçesini aynı gün verecek: Sihirli tarih 1 Mart'ta.Demek ki İnce hâlâ CHP'den bir şeyler bekliyor...CHP yönetiminin ona atacağı en büyük kazık şimdi "" demek olurdu...Ortada ne memleket bilmemnesi kalırdı ne de yürüyüş... İnce bir anda boşluğa düşer, havada kalırdı...Ama böyle olmayacak.

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Muharrem İnce henüz ortaya "" koyabilmiş değil.Ülke yönetimine ilişkin hiçbir şey söyleyemiyor.Tövbe, "'" getirecekmiş.Başkaca programı nedir, bilen yok.Herhalde "" açıklayacak...CHP yönetimine saldırmakla, "" diyeağlamakla oy alınmaz.Geçen seçimde partisinden daha fazla oy almış olmakla övünüyor, yüzde 30'un cazibesine sığınıyor.Yüzde 30'la iktidara gelinemeyeceğini hiç düşünmüyor." gibi avuntular da her politikacının ortak palavrasıdır.Doğu Perinçek'e sorsanız o bile "" diyecektir.Hiç kimse "" diye merak etmiyor.Ama herkes "" diyemerak ediyor tabii.Bu arada CHP oyları yüzde 16.7'ye düşmüş, haberiniz var mı?

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Sahi bir de Mustafa Sarıgül vardı, neydi onun partisinin adı yahu?