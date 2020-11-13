Fransa'da Alman işgali döneminin vatan hainlerini ve işbirlikçilerini "" çabalarının ayyuka çıktığı yetmişli yıllarda, Le Monde gazetesinin ünlü yazarı Bertrand Poirot-Delpech dayanamamış şöyle bir başlık atmıştı: ""... Onu ne zaman yargılayacaksınız?Jean Moulin, direnişçilerin lideri, General de Gaulle'ün gizli temsilcisiydi, Gestapo tarafından işkenceyle öldürülmüştü.

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Bir kararname çıkarılmış: ""...CHP bunu beğenmemiş.Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, kararnamenin iptalini istemiş.Anayasa Mahkemesi de bu çirkin talebi reddetmiş.CHP gerçi iptal istemine "" şeklinde bir kılıfuyduruyor ama asıl derdi bu kararnameyiMeclis'e getirmek ve çıkmamasını sağlamak...Anayasa Mahkemesi de "diyor.Demek ki darbeye direnmek, AYM'ye göre suç değil, CHP'ye göre suç.Punduna getirebilse, darbeye direnenlerden hayatta olanları içeri attıracak neredeyse.İnsanda biraz utanma olur.Ama utanma olsa, "" deyip sonrada o tankların arasından keklik gibi süzülüpgeçerek belediye reisinin evinde çay içipdarbeyi izleyenlerde olurdu...Sokakta can verenler suçlu... Tankın altında kalanlar kabahatli... Gazi olanlar kusurlu... Kolunu bacağını kaybedenler hatalı...Uçaktan atılan bombayla kafası kopan kadıncağız cani mesela...Ki, bunlar için af çıkarılıyor, hain iktidar(!) darbeye direnen taraftarlarını kurtarıyor!İnsanda biraz utanma olur.Akılları sıra, bir daha darbe girişimi olursa, direnmeye kalkacak olanları daha şimdiden, "" suçlu durumuna düşürecekler...

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Yiğitler yiğidi Ömer Halisdemir, darbeci paşayı alnının şakından vurdu.

Çocuğun üstüne üç şarjör boşaltmışlar.

Delik deşik olmuş.

Kendisini "oğlum, bunun ucunda şehitlik de var, ona göre" diye uyaran komutanına da "vatan sağolsun" demiş.

Oradan sağ kurtulamayacağını bilerek.

Mangal gibi yürek ister.

Tavşan gibiler de televizyon karşısında çay içerek Tayyip Erdoğan'ın ölüm haberini beklerler.

İnsanda biraz utanma olur.

FETÖ iktidara gelirse Ömer Halisdemir'i de yargılarsınız siz.

Hiç utanmazsınız.

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Ama bizim var



"Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur."

Kemal Kılıçdaroğlu