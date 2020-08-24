Sen bittin Muharrem!Sen ayağını kaldırana kadar eloğlu partisini kurdu da iktidara yürüyor. Senin gibi 4 Eylül'ü falan beklememiş, yarın bu iş tamam.En büyük rakibin Rıfat Serdaroğlu.Parti kurmuş.Adı henüz belli değil ama zarar yok, o kadarcık kusur yeni partilerde bile bulunur.Adını "" sonraaçıklayacakmış.Atatürk, "" demiştiya, o bakımdan...Çünkü Serdaroğlu'nun partisi de Atatürkçü bir parti olacakmış.Durduk yerde bir Atatürkçü daha çıktı Muharrem...

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Ne yani, senin hareketin olur da başkasının olmaz mı Muharrem?Serdaroğlu'nun da bir hareketi varmış: ""...Bir de sloganı varmış: "Bu açıdan, Serdar Okuyucu'nunDolunay Partisi'yle yakınlık arz ediyor.Ne ki, o Serdar gerçekten çobandı, bu Serdar eski bakan, Tansu Çiller'in sağlık bakanı.Belki Tansu Çiller'in eski içişleri bakanıyla da bir siyasi "" peydahlayacaktır.

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Parti "" yer alacakmış.Biri ona politikada merkez diye bir şey olmadığını, merkezin ya sağı ya solu olduğunu hatırlatmalıydı..." onlara ışık tutacakmış.Biri çıkıp ona Mustafa Kemal Atatürk'ün "" olmadığını da öğretmeliydi...Sıradan bir parti olmayacakmış, öyle diyor.Kuşkusuz.Parlamenter sisteme dönüşü savunduğuna göre hiç duyulmamış, yepyeni bir çizgisi var.

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İnsan niye parti kurar?Emekliliğinde evde oturup canı sıkılmasın diye mi?Yoksa gazetelerde adı geçsin diye mi?Ama Z kuşağı ergenleri de sık sık geçiyorlar...Sakın, günü geldiğinde Meral Hanım'la pazarlığa oturup "" iyi kötü bir meclis koltuğu kapmak için olmasın?Hani otuz yıl önce Bedrettin Dalan'ın "" gibi canım... Büyük havalarla parti kurup sonra da soluğu Doğru Yol'da almıştı.

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Bu tür eğlencelik yazılar genellikle pazar günü yazılırlar. Bu sefer pazartesiye denk geldi.Zarar yok, işe giderken okursunuz.Gülmek için maskenizi çıkarmayınız.