Aşağılık yalanları artık, bırakın seçmeni, CHP delegeleri bile yemiyorlar:Tuncay Özkan denilen adamın parti meclisineseçilmemesi, bunun kanıtıdır.Aykut Erdoğdu da giremedi, Ünal Çeviköz de. Yıldırım Kaya da (o kim yahu?) Becerip de altmış sekiz oyu biraraya getirip kurultayda aday bile gösteremeyen arslan parti içi muhalefet, intikamını böyle aldı.Çünkü dünyaları da çapları da bundan ibarettir.Çarşaf listeler, tulum listeler, liste delmeler...Bu hastalığı partiye Deniz Baykal gibi bir "" bulaştırmıştı, şimdi semeresini alıyorlar.Görüp görecekleri rahmet de budur.Bu terane böylece sürer gider, çarşaf listeler, tulum listeler, liste delmeler...Ve de "" beklerler.

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Sevgili kardeşim Ünal Çeviköz'ün durumu çok özel bir durum.Laf aramızda, ona "" demem bile parti içinde onu bitirmeye yeter ya, artık kusura bakmayacak...Ünal, ne zamandır CHP içinde "" gibi davranıyorsun.Yoksa "" mi demeliydim?Yerli ve milli olan ne varsa şiddetle karşısın.Ne zamandır "" savunuyorsun.Sen eskiden sosyaldemokrat falandın, seni bu işe kim konumladı, seni oraya kim "" etti Ünal?Niçin emekli büyükelçilik seni kesmiyor, gayet keyifli bir sıfattır.Git Anadolu Kulübü'nde monşerlerle briç oyna, niçin bununla yetinmiyorsun?Yaş yetmişe geldi Ünal... Sakinleş artık...Bregenz, Brüksel, Sofya, Baku, Bağdat, Londra, onca gezdiğin yetmedi mi? İhsan Sabri Çağlayangil gibi bütün dünyayı mı dolaşacaksın?(Seninle görüşmeyeli ben de bütün Avrupa'yı dolaştım ama kendi cebimden.) Son derece hırslı bir çocuktun, kendi kendine İtalyanca öğrendin, Rusça öğrendin, eh, bunun "" da gördün...Bak, partin seni istemiyor.Üyeliğine kimsenin bir şey dediği yok da, yönetici olarak istemiyor.Sen İstanbul'da Murat Karayalçın'ın yanında politika ve entrika tahsil ediyordun, nereden çıktı bu genel başkan yardımcılığı falan?Yani Kılıçdaroğlu gibi bir adamın yanında yardımcılık, "" uygun mudur?Seni oraya kim getirdi Ünal?

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Yani ne olacak? Sizin genel başkanın "" iktidar gelecekler, CHP de bu koalisyona bir ucundan yamanacak, seni de Ali Babacan kabinesinde dışişleri bakanı yapacaklar...Bunun olabileceğine gerçekten inanıyor musun?Bürokrat saltanatı bitti artık Ünal, vesayet bitti... Sen yanlış zamanda yanlış yerdesin.Uçsuz bucaksız hırsını yen de biraz durul artık, bak ömürlerimiz geldi geçiyor...Ulan yoksa Sevr tutkunu profesör arkadaşımız da böyle bir hükümetten Atina Büyükelçiliği mi bekliyor? Yıllardır görmedim, görmeye de niyetim yok, selam söyle.