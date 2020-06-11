Ordu Belediyesi,kapsamında bir dizi büstyaptırmış.Hiç gerek yok. Üstelik böyle bir büstler galerisi yapılacaksa Ankara'da yani başkentte yapılması daha doğrudur. Her vilayet büst yarışına girerse de işin suyu çıkar. Bursa'ya da Zeki Müren heykeli dikersiniz. Türk tarihinin önemli bir şahsiyeti değil midir?Bunlardanbüstü, gaziyi televizyonda canlandıran Engin Altan Düzyatan'a benziyormuş...Tepki görmüş.Ordu Belediyesi tırsmış, soruşturma başlatmış. İki sorumluyu da görevden almış.Abuk gelişmeler bunlar.Neden tepki gösteriyorsunuz? Ertuğrul Gazi'nin kime benzediğini biliyor musunuz ki?Bilmiyorsunuz. Kimse de bilmiyor.O zaman Ahmet'e de benzetilebilir, Mehmet'e de. Hatta halkın görür görmez tanıması isteniyorsa, Engin Altan'a benzemesi akla yakındır.'nın büstünü dikeceksen elbette Okan Yalabık'a benzeteceksin.büstüne elbette Halit Ergenç yakışır.büstü yapacaksan da Brad Pitt tabii. Herhalde Sammy Davis Junior değil!Gerçi Amerikan televizyoncularının Ahilleus'u bir "siyahiye" oynattıkları da görüldü ama o kontenjan doldurmak ve zenci seyirciyi tavlamak için. Bu tür gayretkeşlikler kimi zaman fazla sırıtmıyor (örneğin Robin Hood'un haçlı seferinden dönerken Morgan Freeman'ı yanında getirmiş olması gibi bir zorlama), kimi zaman da çok gülünç oluyor. Ahilleus'un zenci olabileceğini iddia edene dangalak derler. Yoksa Troya, Alabama eyaletinde mi?

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Bu büstler dizisinde yer alması düşünülmüşfalan, tamam. Elimizde fotoğrafları var.de tamam, Bellini'ye portresini yaptırmış.Madem ki faşistler Dersimli bir Kürt ve Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Horasan Yaylası'nın Kayı Boyu'ndan geldiğini iddia etmekten utanmıyorlar, ben debüstüne onun modellik etmesini öneriyorum!Bunların çıkmaz ayın son çarşambasında Çanakkale'de dikecekleriheykelinde de Canan Kaftancıoğlu'nun çizgilerine yer verilsin. Çarpıcı güzellikte bir kadın, Leyla Güven'le çekişirler...

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Cebinizde iki yüz liralık banknot varsa çıkarıp bakınız: Arkasında'yi göreceksiniz.Ama görmeyeceksiniz, çünkü Yunus Emre'nin elimizde hiçbir "orijinal" görüntüsü yoktur ve zaten olamaz da. Bu resim bir yakıştırmadır. Çakmadır.Hıristiyanlar da'yı hep uzun boylu, sarışın ve sakallı olarak görmek isterler ve gösterirler. Bu bir palavradır, onda kendini bulmak isteyen birfantezisidir. Tam tersine, kısa boylu ve esmer olması daha akla yakındır.

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Size daha esaslı bir gerçeği söyleyeyim de aklınız fırtsın:Bugünolarak bildiğiniz resimlerin çok büyükçoğunluğunun, 1830'larda bir Ermenimatbaacı tarafındansöylenir.