Açığın varsa efelenmeyeceksin.Bir şekilde bulurlar, üstüne gelirler." demeyeceksin,darbeni tutturamazsandokunurlar.Alçaklara kar yağıyor üşüyeceksin, sen bu işin sonunu düşüneceksin.Bir zamanlar sıkı solcu geçinen sonradan görme faşistlerin maşallah hemen hepsinde birer ya da ikişer "" çıkıyor...Apartman katında yaşayamıyorlar, daral geliyor olmalı. İlle de "" villa.Üstünde kimse olmayacak ki balkondan çarşaf silkeleyemesin...Bir "" var, eski dediğim otuz yıllık falan. Kimisinin Boğaz sırtlarında özel havuzlu villası, kimisinin Connecticut eyaletinde evi.Adam çalışmış kazanmış, it oğlu it, sen de çalış sen de kazan...Bunlar "" çıkmışlar, bir de yeni zengin kaçakçılar var. Emekçi kardeşler.Hadi diyelim ki bunlardan biri parayı "" kazandı, ya ötekiler?Pek öyle kitapla mitapla "" bir para da değil ha...Milyonlar havada uçuşuyor. En hafifi otuz milyon papelmiş.Eskiden "" ya da "" derlerdi,artık hiçbir şey söyleme gereğiniduymuyorlar.Villalar dört yüz metrekarenin üstü.İç havuz, dış havuz, spor salonu, pergolalı teras, "" da var.Bodrum katı, çocuk dairesi, misafir dairesi, hizmetçi dairesi falan..." yapıyoruz ayağından, ucundan kıyısından ufak ufak büyütüyorlar da villayı.Ne hikmetse bu villalar da genellikle SİT alanında...Belediye yemiş.Yok yahu, rüşvet almış demedik, yanılmış yani...Amerikan filmlerindeki gibi yüksek duvarlı, demir kapılı, korunaklı...Aman, sonra biri görür de "" deyiverir.Sarmaşık da sardır, pek yakışır. Mor salkımı unutma.Üzülme, şimdi kışkışlıyorlar ama Fetullah gelirse sen de villana geçer, göğsünü gere gere oturursun.Şimdi yıkıyorlar, Akın İpek de döner gelir, sana yenisini yapıverir şıpın işi.

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Bendeniz kirada oturuyorum efendim. O kadar parayı da hayatımda görmüşlüğüm yok.Yani adam olamadık gitti vesselam.Engin Altay, CHP'nin bir şeyi...