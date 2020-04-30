Bir grup genç sıkılmış... Evde daral gelmiş...Sokağa çıkma yasağının bitmesine birkaç saat kala...Duramamışlar. Birkaç saat daha dursalar, arabaya binip açık olmayan eğlence yerlerine ve kapalı alışveriş merkezlerine seğirtecek, gecenin ikisinde trafik sıkışıklığı yaratacak ve boşa harcadıkları benzini yerine koymak için bu sefer de benzinci önünde kuyruk olacaklardı.Ama bunlar emekçi. Arabaları yok.O zaman da uzun eşek oynarsın...Bizim köyün imamı, alttan verir samanı, üstten çıkar dumanı, attı attı kaç attı?Parkta uzun eşek oynarken yakalanmışlar. Ne maske var ne de ""...Uzun eşekte sosyal mesafe ne arar? Fatih Terim'in "" sorusu akla geliyor.Uzun eşekte herkesin kafası ötekinin bacak arasında, ölümcül olmasa bile "" bir tehlike de var...Toplam 31 bin 500 lira ceza kesilmiş, babaları öderler.

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Bir başka grup, evde toplanıp parti vermiş.Bunlar ""mış, elbette kızlı erkekli. Kızsız Adnancılık mı olur?Müziği de bangır bangır açmışlar, komşular rahatsız olup ihbar etmişler.Bir 31 bin lira da bunlara kesilmiş. Ayrıca, ikişer ay ev hapsi.Olay Bağcılar'da geçiyor.Evet, gene orada.Şimdi ağzımı açıp bir şey desem, gazeteci arkadaşlardan gene fırça yiyeceğim.Emekçi kardeşlerimiz bunalmışlar, deyip geçelim.Ama bunlar partiyi Internet'ten de yayınlamışlar, pek bildiğimiz emekçiye benzemiyorlar.Çağdaş emekçi o zaman.Üstelik "" diyorlar, sentez emekçi.

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Gırgırı bırakırsak sırada hem çok ciddi, hem çok vahim bir olay var.Eminönü Yeni Cami önündeki güvercinleri arabasıyla "" ezen birisi yakalanmış.O da genç, yirmi altı yaşında.Köpek yavrusunun patisini kesenler, kedi yavrusunun gözlerini oyanlar, yunuslara ateş edip vuranlar görmüştük, demek böylesi de varmış.Güvercin ezen, ne yazık ki birkaç yüz lira verip kurtulacak.Ne yazık ki bu yaratıklar bir akıl hastanesinde gözetim altına alınmıyorlar." yargılanıyorlar ki en başta güvercinlere hakarettir.

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Unutuyordum yahu, bir de "" var.O. ve Ö.İftar saatlerinde arabalarıyla evlere uyuşturucu servisi yapıyorlarmış. Pide ya da güllaç dağıtır gibi. Kovalamaca sonucu yakalanmışlar.Olay Beylikdüzü-Esenyurt arasında geçiyor.Yok, lumpen değil bunlar. Bir şey demedim, neme lazım.Olmadıkları şuradan belli ki, öyle plaka esrar falan değil, bonzai satıyorlar.Memleket ne kadar kalkınmış da farkında değiliz.Orucunu bonzai ile açan da var herhalde, "" kalmamışlar.