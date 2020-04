Abdullah Gül demedik, Ali Babacan'ın gül yüzü...

Biz tam "Babacan yaşıyor mu" diye sorarken o da çıkmış konuşmuş meğer. Çarçur kanallara bakmadığım için farkına varamamışım.

Ne oldu şimdi? "Ofsayt"a mı düştük?

Hayır. Biz ona "çanakçıların programına katıl" dememiştik ki...

Doğru dürüst ve "muteber" yani itibar sahibi bir kanala çık, demek istemiştik. "AK Parti seçmenleri ölsünler de biz iktidara gelelim" diyen yaratığı konuşturan kanalcığa değil. "Yerel hükümetler" isteyen Amerikan ajanlarının kanallarına hiç değil.

Kanal kanal gezmene de gerek yok, "genel" ve her gazeteciye açık bir basın toplantısı yaparsın, kendini bilen her yayın organı muhabir gönderir. Kimseye "kıyak" yapmana gerek yok. Bunu yaparsan, zaten pek düşük olan itibarın daha da eksilir.

Acaba, o mahut televizyon tartışmasında İmamoğlu'na soruları önceden vermekten utanmamış "tarafsız gazeteci" sana da verdi mi? Bu haltı tekrar yedi mi?

Peki, Ali Babacan gül yüzünü göstermiş de ne demiş?

"Biz iktidara gelince her şey çok güzel olacak" gibilerden malum yaveleri tekrarlamış.

İyi, böyle devam etsin, "lider olmayan paravan lider"...

Meral Hanım bile daha ciddiydi, "iktidara gelince size çok güzel yemekler yapacağım" diyordu.

Hiç olmazsa karnımız doyar, sen ne pişireceksin?

Kayseri mantısı mı, Ankara tavası mı?

Bence öllüğün körü, entekke böreği, tamtak tiridi, efleke sarması falan da yap. Belki Hayrünnisa Hanım da kolları sıvar, mutfakta yardımcı olur.

***

Armut piş ağzıma düş



Herkes ahkam kesiyor, "salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"...

Kimsenin somut bir şey bildiği yok, olamaz da. Herkes "gönlünden geçeni" söylüyor.

Kendini sosyalist sanan Amerikan çocukları da salgından sonra "Amerika'ya sosyalizm geleceğini" söylüyorlardı, adamları Bernie Sanders havlu atınca süngüleri düştü.

Kendileri bir şey yapmayacaklar, "birileri" sosyalizmi getirecek. Ortada ne dişe dokunur bir parti var, ne program, ne kadro, ne de lider ama zarar yok. (Sosyalizmi "dışarıdan getirecek" bir Kızılordu da kalmadı!)

Bunlar, Keynes tipi sosyal politikaları, yani genel sağlık sigortasını falan, sosyalizm sanıyorlar.

Kamu yatırımlarıyla istihdam yaratılması... Örneğin baraj yapımı...

Ünlü iktisatçı John Maynard Keynes, 1929 ekonomik bunalımından çıkabilmek için bu tür politikaları önermişti... Roosevelt bunları uyguladı ama Amerika bunalımdan asıl dünya savaşı sayesinde çıkabildi.

Oysa sosyalistler Keynes'i hiç sevmezler.

Hani Kerenski'yi sevmedikleri gibi.

Çünkü Keynes "akıllı sağcıdır", kapitalizmi "kurtarmaya" çalışmıştır.

Bizim ahmaklar salgından sonra "Türkiye'de sosyalist hareketin yükseleceğini" de söylüyorlar.

Dikkat etsinler de "nasyonal sosyalizm" yükselmesin...

Bunlar, içinde sosyalizm kelimesi geçiyor diye onu da sosyalizm sanabilirler vallahi.

***

Yaratık



"Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?"

On yaşındaki oğluyla sokakta gezen M. rümuzlu yaratığın ceza kesen polise tepkisi...