Hükümet istifa etmeli (yani Tayyip Erdoğan), hemen bir "" kurulmalıymış...Yok yahu? Nedenmiş o?Çünkü Sağlık Bakanı bu virüs salgınında çok kötü bir sınav vermiş.Bunu Kılıçdaroğlu bile söyleyemiyor, kazmalar utanmadan yazıyorlar.Aslında sıkıyönetim ilan edilmeli, ordu sokağa inmeliymiş.Çünkü on binlerce ölü varmış ama bu gizli tutuluyormuş. Niçin İtalya kadar olamadık?En aşağılık sosyal medya sapığı bile kendi çarpık kafasında ölü sayısını "" sınırlıyor, bunlara sorarsan on binlerce... Ama "" diye de kıvırtıyorlar. Olsa, onlar da mutlu olacaklar.Hele bir ordu ipleri eline alsın, gerisi Allah kerim... Umutları bu yönde.Belki bunun üzerine nefret ettikleri adam da helikopterle kaçar...Peki kimler olsun bu milli mutabakat hükümetinde?Davutoğlu da olsun, Babacan da olsun, Meral Hanım falan da.Birkaç da Kemalist paşa...Koronavirüsle mücadelede ilk iş olarak da kadınların başları açılsın.Gülmeyin, "" diyoruzama bunu her seferinde başarıyorlar.

***

Elbette bu zırvalara kendileri inanmıyorlar. O kadar aptal değiller. "Ya tutarsa" diye bir beklentileri de yok, tutmayacağını bilirler.

Amaç, mal sattıkları "küçük insanları" gıdıklamak, kışkırtmak.

Küçük insanlar bu "tezvirata" bayılıyorlar. Onları mutlu ediyor.

Kaynanasına kızan, eşiyle kapışan, çocuğu okumayan, maaşına zam alamayan, takımı puan kaybeden bunlarla avunuyor...

Artık o kadar da yerlere düşemezler ya, demiştik...

Yanılmışız. Bakın nasıl birer "nefret topuna" dönüştüler, hangi çukurun en dibine indiler...

Bir eski CHP milletvekili, Hüsnü Bozkurt diye bir adam, televizyonda şunu dedi:

"Üçüncü Köprü'yü ben yaptım diyorsan koronavirüsün sorumlusu da sensin!"

*

Bilmiyorduk öğrendik

(köşe yazısı dediğin böyle olmalı)



