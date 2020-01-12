Prens Harry'nin derdi Türk magazincilerini gerdi. Harry meselesini çözmek için çalıştaylar falan yapıyorlar.Harry, eşi Meghan'la birlikte "" açıklamış.Magazinciler bunu Meghan'ın kocası üzerindeki etkisine bağlıyorlar ve Harry'yi "" duyduğu sevgi yüzünden tahtı bırakan annesinin amcası Edward'a benzetiyorlar...Hani özel yatıyla Akdeniz turu yaparken İstanbul'a da uğramıştı da, biz bunu "" diye pazarlamıştık...Edward Ankara'ya gitmedi.İstanbul'da üç gece kaldı.Tahtı bıraktıktan sonra ziyaret ettiği devlet adamı da Hitler oldu.

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Nelerdir Harry'nin görevleri? Açılış törenlerinde kurdele kesip konuşma yapmak falan.Harry tahta geçme sırasında altıncı geliyor. Ondan önce babası Charles var, ağabeyi William var, onun oğlu George, kızı Charlotte falan...Harry görevlerinden vazgeçince arpa da kesilecek tabii.Zor duruma düşecek, geçim sıkıntısı çekecek.Çünkü şahsi serveti yalnızca 34 milyon sterlincikmiş.(Yalnızca 260 milyon Törkiş Lira.) Bunun 27 milyon sterlini anası Diana'dan kalmış.Bu, bazı Türk magazincilerini çok üzdü.Eşi Meghan'da da yalnızca 4 milyon sterlin var. Şimdi kitap yazacaklarmış (yani eli kalem tutan birine yazdırıp isimlerini koyacaklar), 65 milyon sterlin de oradan gelecekmiş.Prens aynı zamanda "" kabul ediliyor otuz beş yaşında, yılda 450 bin sterlin de emekli maaşı varmış.Bizim paramızla ayda 287 bin lira.Allah herkese bu yaşta böyle emeklilik nasip eylesin. Amin.Kraliçe üzülmüş.Galler Prensi (babası) öfkelenmiş.98 yaşındaki dedesi Prens Philip de "" daha yeni bırakmıştı...Acar Türk magazincileri, çok haklı olarak "" diye soruyorlar.

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Biz de pazar goygoyunu bazı acar Türk köşe yazarları gibi fıkrayla bağlayalım.Temel Londra'ya gitmiş, gezmiş gezmiş sonunda Buckingham Sarayı'nın önündeki parmaklığa gelmiş...Kalabalık... Kraliyet ailesi balkondan halkı selamlıyor...Temel sormuş:" demişler." demiş Temel "..." demişler."Kanal İstanbul sadece Marmara Denizi'ni öldürmeyecek, İstanbul'un erkeklerini de kimyasal olarak hadım edecek."Ali Şeker (Milletvekili... Hangi partiden mi? Tahmin edin bakalım.