İkisi de birbirinden merdane. İkisi arasında ciddi bir çekişme sürüyor.İkisi de aslında aynı şey ama... Sofraları hangisi süsleyecek?Kayseri, bildiğiniz gibi, pastırmanın, ancak son yıllarda bazı üreticileryönelmişler.Böyle olunca da ortaya "ıslak bir et" çıktığını söylüyorlar, çünkü havalandırma fırında yapılıyormuş. Aslındayapılması gerekirmiş, bunun için de en uygun rüzgâr Erciyes'te esermiş. Onun da Karpuzatan mevkiinde.Neyse ki piyasaya henüz Erciyesçiler hakimmiş, fırıncılar geriden geliyorlarmış.

***

Buna karşılık Kastamonu pastırmasına Ilgaz'dan esen rüzgârlar lezzet katıyormuş...Kastamonu pastırmayı fabrikada değilüretiyor.Kayseri pastırmasında çemen yoğun...Oysa Kastamonu ince çemen fakat çemende Taşköprü sarımsağı kullanıyor.Kayseri pastırması sanayi ürünü, Kastamonu pastırması... (Afyon da bu konuda arkalarından geliyormuş son yıllarda.)Gurmeler, yani televizyon kamerası daha masayı görmeden tabağı gömenler bu konuda kesin bir tavır takınmaktan kaçınıyorlar, iki vilayeti de darıltmamak için.Biz de fikrimizi belirtelim:Oysa en iyi pastırmatabir edilen pastırmadır. Bonfiledenyapılır.Rengi koyuca, yağları da minik boncuklar şeklindedir.Tütünlük hem Kayseri'de hem Kastamonu'da üretiliyor.Damak tadı sizin, tercih de sizin.

***

Ama orada da tercih muhalefetin.Kayserili mi, Konyalı mı, Ankaralı mı?Yoksa Akçaabatlı solcu müteahhit mi?Üstelik bakalım Rize ve Kasımpaşa tarafları ne diyor...Cihangir'in ne dediğini biliyoruz.