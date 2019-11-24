İş büyüdü.Önce basının ikinci küme elemanları arasında bir heyecan dalgası yarattı.Bu rezil operasyonun "Muharrem İnce'nin önünü kesmek" amacıyla tezgahlandığı o kadar belliydi ki...şeklindedangalakça bir yalanıyayabilmek için... "Cumhurbaşkanı CHP'nin iç işlerine karışıyor" havasını uyandırabilmek için...Kaçış yolları da açık bırakılmış, olayasüsü verilmişti.Üstelikdüsturunun ardına sığınılmıştı.Attığının da nasıl olsa izi kalırdı...Bu arada, o ikinci küme, Metin Feyzioğlu'ndan Tuncay Özkan'a kadar birçok alakasız isim üzerindeda yaptı. İyi kötü ekmek çıkmıştı...Kimileri de konuyaiddia sahibinin iktidar mahfilleri tarafındanolabileceğini ileri sürdüler. Bu görüşe göre olay hem CHP yönetimini hem de faşist gazeteyiamacıyla uydurulmuştu.Ama iddia sahibini madara etmeye gerek yoktu, eski marifetleriyle zaten o mevkideydi.İddia sahibi önce direndi, sonunda İnce ismini açıkladı ve özür diledi.Eee? Karadenizli vatandaşın ağzıyla söylersek sonunda

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Bu operasyonu çekmek için niçinolarak tanınan, çoktan modası geçmiş yaşlı bir adam tercih edilmiştir? O çevrelerde çok daha muteber ve okuyucununbirçok çakal vardır.İddia sahibi itibar mı kaybetti? Hayır. Öyle bir meziyeti zaten yoktu ki.Muharrem İnce bir şey mi kaybetmiştir? Hayır.Tam tersine, kazanmıştır çünkü mağdur olmuştur.Geri mi basacaktır? Hayır.Yaklaşan kurultayda adaylığını koymaktan vaz mı geçecektir? Hayır.Peki kazanabilecek midir? Elbette hayır.Kendi eliyle seçtiği goygoycu delegeler bu skandal üzerine ona oy vermeyecekler midir? Hayır."Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" genel başkan Kılıçdaroğlu koltuğundan kıpırdatılabilecek midir? Hayır.Bütün bunları yedik mi? Yemedik.Vatandaş yedi mi? O da yemedi.Öyleyse bu çirkin oyuna niçin gerek duyulmuştur?Foyasının çok çabuk ortaya çıkacağı düşünülememiş midir?Kılıçdaroğlu'nun bu tür ucuz numaralara ihtiyacı mı vardı?CHP yönetiminde daha akıllı uslu kimse yok mudur?

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İnsanın aklına ister istemez o ünlü fıkra geliyor...Hani iki yol arkadaşı bir "kahvaltıyı" paylaşmışlar...Sonunda biri ötekine demiş ki: Madem hiçbir şey değişmeyecekti, biz bunu niçin yedik?