Ortalıkta "" dolaşan vatandaşın yeni marifetleri ortaya çıktı... Mareşal üniformasıyla geziniyor ama "" diyor, kasabaların belediye panayırlarından para almadığını söyleyip "" diye ekliyordu...Kaşlarının ucunu da yukarıya doğru fırçalamıştı.Birtakım kıt akıllı kadıncağızlar bunu görünce ağlayarak boynuna sarılıyorlarmış: "Bunlar yaşı geçkinemekli memurlardır,hani şu kendini dolandırıcıya kazıklatan,bileziklerini bozdurup parasını teslimeden takımı... Milli Şef çocukları...Kimden kurtaracakmış? "" pençesindenmi?Yok canım, Tayyip Erdoğan'dan tabii.Abim de kendine rakı sofrası kurdurmuş, bir yandan kafayı çekiyor, bir yandan sigarasını içiyor. Kapalı alanda sigara içmek herkese yasak, Atatürk'e serbest herhalde...Otuzlu yıllarda böyle bir kısıtlama yoktu ya, o bakımdan olsa gerek." diye de şişeyi ters çevirmişler, etiketi görünmüyor.Bunun "" bir durum olduğunu varsayıyorlar.Çok şükür, en öküz Kemalist bile bu skandalı savunamadı.Bu da bir gelişmedir icabında.

***

Fakat bu arada daha da beter bir rezalet yaşandı. 10 Kasım sabahı.Bir okul... Atatürk portresi önünde hap kadar çocuklar... Hadi buraya kadarını anladık.Çocuklar portrenin önünde yere kapanmışlar.Evet, "" varmışlar!Portreye birtakım renkli şeritler bağlamışlar, bir ucunu tutuyorlar.Kötüsü gelirse, bakanlıktan müfettiş gönderirlerse, okul müdürü ya da öğretmen "" diyecek...Bir tek yerde olsaydı gülecektik. Ama iki ayrı ilde iki ayrı okulda yaşanmış bu.Vahimdir. Yaygınlaşma eğilimi gösteriyor.Hangi öküz Kemalist'in bu kepazeliği savunmaya kalkacağını tahmin edebiliyorum ama yüreği yetecek midir?

***

Hani ikide bir "" deyip durmayı severler ya...Atatürk sağ olsaydı onlara neler yapacağını da bir düşünsünler.Atatürk işte asıl bu gibilerle mücadele ediyordu.Eh, çocuklara Çankaya'yı Kabe, Nutuk'u kutsal kitap, Atatürk portresini ikona, Anıtkabir'i de Mescid-i Nebevi gibi öğretirseniz düşeceğiniz düzey de burasıdır.Kimileri de "" diyorlar...İlgi ve alaka gösterip hisli duygularla mutlu ve mesut olsunlar.