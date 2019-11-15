15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
ENGİN ARDIÇ
Aşağılık müsamere

Aşağılık müsamere

15.11.2019, Cuma
Ortalıkta "Atatürk gibi" dolaşan vatandaşın yeni marifetleri ortaya çıktı... Mareşal üniformasıyla geziniyor ama "Atatürk gibi giyinmiyorum" diyor, kasabaların belediye panayırlarından para almadığını söyleyip "beş bin lira çok mu" diye ekliyordu...
Kaşlarının ucunu da yukarıya doğru fırçalamıştı.
Birtakım kıt akıllı kadıncağızlar bunu görünce ağlayarak boynuna sarılıyorlarmış: "Dirildin mi paşam, bizi kurtarmaya mı geldin?"
Bunlar yaşı geçkin emekli memurlardır, hani şu kendini dolandırıcıya kazıklatan, bileziklerini bozdurup parasını teslim eden takımı... Milli Şef çocukları...
Kimden kurtaracakmış? "Bizi mahvetmek isteyen kapitalizmin ve bizi yutmak isteyen emperyalizmin" pençesinden mi?
Yok canım, Tayyip Erdoğan'dan tabii.
Abim de kendine rakı sofrası kurdurmuş, bir yandan kafayı çekiyor, bir yandan sigarasını içiyor. Kapalı alanda sigara içmek herkese yasak, Atatürk'e serbest herhalde...
Otuzlu yıllarda böyle bir kısıtlama yoktu ya, o bakımdan olsa gerek.
"Reklam olmasın" diye de şişeyi ters çevirmişler, etiketi görünmüyor.
Bunun "ikonik" bir durum olduğunu varsayıyorlar.
Çok şükür, en öküz Kemalist bile bu skandalı savunamadı.
Bu da bir gelişmedir icabında.

***

Fakat bu arada daha da beter bir rezalet yaşandı. 10 Kasım sabahı.
Bir okul... Atatürk portresi önünde hap kadar çocuklar... Hadi buraya kadarını anladık.
Çocuklar portrenin önünde yere kapanmışlar.
Evet, "secdeye" varmışlar!
Portreye birtakım renkli şeritler bağlamışlar, bir ucunu tutuyorlar.
Kötüsü gelirse, bakanlıktan müfettiş gönderirlerse, okul müdürü ya da öğretmen "çocuklara kurdele döşetiyorduk" diyecek...
Bir tek yerde olsaydı gülecektik. Ama iki ayrı ilde iki ayrı okulda yaşanmış bu.
Vahimdir. Yaygınlaşma eğilimi gösteriyor.
Hangi öküz Kemalist'in bu kepazeliği savunmaya kalkacağını tahmin edebiliyorum ama yüreği yetecek midir?

***

Hani ikide bir "Atatürk sağ olsaydı" deyip durmayı severler ya...
Atatürk sağ olsaydı onlara neler yapacağını da bir düşünsünler.
Atatürk işte asıl bu gibilerle mücadele ediyordu.
Eh, çocuklara Çankaya'yı Kabe, Nutuk'u kutsal kitap, Atatürk portresini ikona, Anıtkabir'i de Mescid-i Nebevi gibi öğretirseniz düşeceğiniz düzey de burasıdır.
Kimileri de "hasret ve özlemle anıyoruz" diyorlar...
İlgi ve alaka gösterip hisli duygularla mutlu ve mesut olsunlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Statik değil dinamik 14.11.2019 Perşembe
Koniçiva başkan? 13.11.2019 Çarşamba
Gel gel, gerici yazı, gel 11.11.2019 Pazartesi
Çakması 10.11.2019 Pazar
Cim karnında bir nokta 09.11.2019 Cumartesi
Asılmamaya bakacaksın 08.11.2019 Cuma
Halk da neymiş? 07.11.2019 Perşembe
Saadet Partisi 1921 Anayasası’nı istiyor! 06.11.2019 Çarşamba
Cebinden mi 04.11.2019 Pazartesi
Abesle iştigali severler 03.11.2019 Pazar
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN