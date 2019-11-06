The Party of Happiness..Saadet Partisi yedinci kongresini yaptı.Küçük bir parti olduğu için kimse üstünde durmadı.Temel Reis de orada bir konuşma yaptı elbette.Önce bol bol hamaset ürettikten ve bir paragrafa yedi tane ilgisiz özel isim sıkıştırdıktan sonra (Aşık Veysel, Madımak, Roboski, Başbağlar, Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan), 82 milyona yeni bir "" teklif ediyor. Jean- Jacques Rousseau mübarek.Bu sözleşme nasıl sağlanacakmış?Elbette yeni bir anayasayla.Tövbe, yeni bir anayasayla değil, eski bir anayasayla.Ruhunu Birinci Meclis'in çeşitliliğinden alan 1921 Anayasası'yla!İttihatçılar'la sarıklılar arasında yeni bir ittifak istiyor (ortada ne Ermeni tehcirini araştıran müttefik komisyonu var ne de Anadolu'ya çıkmış Yunan ordusu ama istiyor işte)...Sonra da İttihatçılar'dan "" hazır demek ki...Lakin şu 1921 Anayasası...Dikkat isterim: 1924 değil, 1921.

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1921 Anayasası'na göre Türkiye (henüz) bir cumhuriyet değildir.Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir, hükümetin adı da TBMM Hükümeti'dir.Hem yasama hem yürütme erki TBMM'de birleşmiştir.Yani "" değil, Mustafa Kemal Paşa'nın istediği şekilde "" geçerlidir. (Tayyip Erdoğan'ı bunu istemekle suçlayanları yanaklarından öptük.)Meclis başkanı, hükümetin de doğal başkanıdır. (Bu başkan cumhurbaşkanı olursa maraza çıkıyor, meclis başkanı olursa mesele yok!)Sıkı durun şimdi: "" TBMM yürütür.Seçim de iki yılda bir yapılır (nitekim 1923'te yapılmıştır.)

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İmdi... 1924 Anayasası'nı bile değil, daha öncesini, 1921'i isteyen SP, pratikte CHP, İP ve HDP'nin müttefikidir.Yani özlediğini bir anlamda uygulamaya koymuş, Yunan ordusuna karşı değilse bile Tayyip Erdoğan'a karşı İttihatçılar'la işbirliği yapmıştır.Peki İttihatçılar Temel Reis'in bu teklifine ne diyeceklerdir?", Kemal Kılıçdaroğlu'na şirin görünecekmidir?HDP kabul edecek mi?Kemalistler ağızlarını açacaklar mı?Faşistler kızıp köpürecekler mi?Hayır.Sağ kulaklarının üstüne yatacaklar.Hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar, duymayacaklar.Şeriatçılarla yaptıkları ittifak, Tayyip düşmanı Kemalistler'e hayırlı uğurlu olsun.Hani bunlardan bazıları da şeriatçı FETÖ'ye sıcak bakıyorlardı ya... Yeter ki amaç Tayyip düşmanlığı olsun...