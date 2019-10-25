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ENGİN ARDIÇ
En önemsiz haber

En önemsiz haber

25.10.2019, Cuma
Hani Vizontele filminde, "sinema radyonun" yani televizyonun kasabaya geldiğini duyan Deli Emin "yaptılar mı sonunda" der ya...
Yıllardır çok konuşulan bir konu vardı:
Kuantum bilgisayarı. Hayal gibiydi.
Yapmışlar!
Günümüzün süper bilgisayarlarının (yani evdekinden çok çok daha güçlü makinelerin) 10 bin yılda çözebilecekleri karmaşık problemleri 1 dakikada çözüyormuş...
Google başarmış.
En büyük rakibi IBM ise bunun "uçuk" bir balon olduğunu, "klasik" bir süper bilgisayarın (yani IBM malı demek istiyor) o problemleri 10 bin yılda değil 2 buçuk günde çözebileceğini belirtmiş.
Gene de büyük, çok büyük bir aşamadır.
Ayrıntılarını bilemem, Muharrem İnce'ye sorunuz.

*

Bu haber bazı gazetelerimizin iç sayfalarında bit kadar yer aldı, bazılarında hiç almadı.
Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını, yirminci yüzyılı bitiren, bir çağ kapatan bir çağ açan olayı da başlık yanından tek sütun indirmişlerdi aşağıya.
Bizim daha önemli sorunlarımız var:
Şeyma paraları nasıl yiyor?

***


Kullanışsız eşek

Herifin biri "komşusunun eşeğine tecavüz ederken" yakalanmış.
Bunun kendi başına pek fazla bir haber değeri yok, ülkemizde "ahval-i adiyeden" sayılır.
Ama çağdaş bir boyutu var: Eşekçi bu olayı cep telefonuyla kaydetmiş.
Herkes gibi onlar da çağ atlamışlar.
Şimdilik cep telefonuna alışan, ünlü fıkrada olduğu gibi, günün birinde insana da alışacak...
İhbar üzerine yakalanmış, suçunu da itiraf etmiş.
Asıl gırgır bundan sonrası...
Sapığın "bir malı işe yaramayacak hale getirmek suretiyle değerini düşürmekten" 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmiş!
Değerini az düşürdüyse 4 ay, çok düşürdüyse 3 yıl...
İyi de, eşeğin "ne kadar işe yarayıp yaramayacağını" kim saptıyor? Bunun ölçüsü nedir?
Demek hayvancık "işe yarar" durumda kalsa sapık ceza görmeyecek.
Bu iş nasıl bir iştir?
Bu işin uzmanları mı var, şöyle bir bakıyorlar, "bu daha çok iş görür" diyorlar?
Ya da "yaramaz, at gitsin"...
Haa, yoksa kastedilen "yük taşımak" falan gibi masum bir iş midir?
Cinsel ilişkinin buna olumlu ya da olumsuz nasıl bir etkisi olabileceğini anlayamadık.
Uzmanına sormalı.
Fazla da şaşmayınız, bu ülkede otomobilin egzost borusuna tecavüz eden de duyuldu, kavuna da...
Evet, bildiğiniz kavuna.
Çekirdekleri uyarıcı oluyormuş, "bıcır bıcır" diyorlar.

***

Meğerse neler olmuş


"Parlamenter sisteme destek yükseldi." Meral Akşener

Cihangir teoremi

"İyi edebiyat eseri doğaya aittir diyorum ben. Dağların, ırmakların, ıssız ormanların yanına ilişir, oraya gider." Latife Tekin

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