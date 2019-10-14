CHP sahaya inecekmiş...Daha önce herhalde Olympos dağındaymış.İnecekmiş amainecekmiş...Bu model herhalde besmele bilen bir Karadenizli müteahhit bulup onudiye pazarlamaya yönelik olsa gerek.Yoksa gazeteci kılığında bir militan bulup televizyon tartışmasının sorularını yayından birkaç gün önce onami dayanıyor?Her neyse,iller varmış.diyemiyorlar, ayıp olur.Buralardagörüşmüşler ve genel başkanlarınasunulmak üzere raporlar hazırlamışlar.Fakat Kılıçdaroğlu bu raporları beğenmemiş.Acabagibilerden bir sonuca mı varmışlardı?Şimdi yeniden sahaya ineceklermiş, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özellikle kanaat önderleriyle görüşeceklermiş...Tüccar kulübüne ve cami imamlarına danışacaklar, eh,bir cevap da alacaklar.Peki, daha önce gönderilen heyetler kimlerle görüştüler?CHP il başkanlarıyla ve köy öğretmenleriyle herhalde.Fakat oralardanda pek çıkmaz.Eskiden olsa kolaydı, vali ve belediye reisi ve de Kızılay başkanına sorardın,cevabını alıp rahatlardın. Jandarma komutanı da onaylardı.

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Hani tıpkısorumlu Ünal Çeviköz gibi,CHP'nin bir desorumlu bir genel başkan yardımcısıvar: Yıldırım Kaya.Bir CHP hükümetinde gençlik ve spor bakanı olmanın hayaliyle yaşıyor sanırım.Kendisi bir konuşmasında Atatürk'ün sporcu olduğunu söylemişti de, hangi sporları yaptığını sormuştuk...bile diyemedi.Bu zat ikide bir yanına birilerini alıp Anıtkabir'e çıkar.Gene çıkmış, bayram değil seyran değil...Saygı duruşunda bulunmuş, şeref defterine de bir şeyler yazmış.Nasıl olsa memur gazetesi yer verecek... Emekli memurlar da "maşallah ne sporcu partimiz var" diye sevinecekler.demiş, sporcu yetiştireceklermiş.Ben olsam şu soruları sorardım, hazır gitmişken:Büyük Atam, acaba Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kim kazanacak?Beşiktaş'ın borçları nasıl ödenecek?Galatasaray'ın Nzonzi, Lemina ve Seri'yi ortada oynatması mı daha doğru olur, yoksa Donk, Selçuk ve Linnes üzerinden çalışması mı?Burak Yılmaz'ı Fransa maçında kulübeye tıkmak ne kadar doğrudur?Yoksa Fransa maçındayatacağımızı çok mu belliediyoruz?