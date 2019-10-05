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ENGİN ARDIÇ
Sıkıntı var

Sıkıntı var

05.10.2019, Cumartesi
Tottenham takımında sıkıntı varmış...
Zaten Tottenham bu sezona da sıkıntılı bir başlangıç yapmış. ("İdddaaa" oynayan lumpenler bilirler.)
Fakat bu yeni sıkıntı başka türlü bir sıkıntıymış.
Bu bir "seks sıkıntısı"...
Tottenham takımının bir yıldızı varmış: Christian Eriksen.
(Güntekin bilir.)
Bir yıldız daha varmış: Jan Vertonghen.
İddiaya göre (idddaaa değil), Eriksen'in eşi Sabrina Kvist, onu Vertonghen ile aldatmış.
Eşi falan değil canım, nikahsız oturuyor, "hayat arkadaşı"... Ya da manitası, mantinatosu, neyse işte.
Bu yüzden takımda ciddi bir kriz yaşanmış. Tatsızlık olmuş.
Hatta zampara Vertonghen, takım kaptanı Harry Kane'den bir yumruk yemiş.
Çünkü hem birinci bölgede hem üçüncü bölgede sorun yaratıyor, defans blokuyla hücum bloku arasındaki orta saha bağlantısını koparıyor, kanatlardan orta yapamıyorlar...
En kötüsü de, Eriksen Vertonghen'e pas vermiyor. (Belhanda'ya pas vermeyen Babel sanki mübarek.)
Eriksen bu suçlamalara karşı ne yapmış?
"Tüvit" atmış tabii.
"Saçmalık" demiş.
Öte yandan, İngiltere'nin en pespaye gazetesi "The Sun" da, Vertonghen'in gözünün Kane tarafından morartıldığını, ancak bunun "antrenmanda gerçekleşen bir çarpışma sonucu" olduğunu bildirmiş.
Fakat ikisinin de "takımdan ayrılma durumları" varmış.
Hemen alalım derim ben. Yenge de gelsin. Deniz manzaralı ev tutarız.

***

Bu arada tıpta devrim olmuş.
Japonlar "yapay kan" üretmişler.
Tek tip. Grubu falan yok, her grupla uyumlu.
Herhangi bir hastaya verilebiliyor.
Hastaneye gitmeye bile gerek yok.
İğne yapmasını bilen herhangi bir kişi, bir yaralanma durumunda hemen hastaya zerk edebiliyor.
Hayatta kalma şansı çok artıyor.
Yapay kan 1 yıl süreyle saklanabiliyor.
Bağışçılardan gelen "normal" kanın saklanma süresi 5 gün... Hücreler de en fazla 45 gün yaşıyorlar...
Hiçbir yan etkisi yok.
"Pıhtılaşma" da yok!
Ama henüz insanlar üzerinde denememişler, şimdilik tavşanlar üzerinde deniyorlar.
(Amerika'da henüz maymunlar üzerinde deneme aşamasında bulunan ünlü şeker ilacı "metformin"i biz on yıldır kullanıyoruz. Demek ki Amerikan maymunu kadar değerimiz yok.)

***

Bu haberlerin birincisi sayfanın yarısını dolduruyor, ikinci onun yanında tek sütun.
Yapay kan devrimi, Sabrina'nın uçkurundan beş kere daha önemsiz.
Türk basını nereye gidiyor abi?
Vallahi birileri dibe doğru gidiyorlar ama...
Üç otuz paraya adam çalıştırırsanız olacağı da budur.
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