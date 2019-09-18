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Mektep medrese görmüş olanlara sesleniyorum: Nasıl ders çalışırdınız?Öğrendikleriniz (ya da öğrenemedikleriniz) birikir, herhangi bir dersin sözlü ya da yazılı sınav zamanı gelince (biz "" derdik tabii) oturur çalışırdınız...Ya da çalışmazdınız, çaka çaka başınız dönerdi...Öyle ya da böyle, ders çalışmak sizi zorlardı.Çünkü en az bir ay önce öğrenmiş olduklarınızı unutmuş olurdunuz, sanki "" gerekirdi...Bu, Türk yöntemi.Bendeniz nasıl ders çalışmak gerektiğini Robert Kolej Yüksek Okulu'na girince öğrendim (Boğaziçi Üniversitesi'nin atası)...Bu da Amerikan yöntemiydi ve bizimkine beş basardı.Amerikan yönteminde, derste alınan bilgiler kenara konulup ""...Yani üstüne yatılıp bir ay sonra hatırlamaya çalışmak üzere unutulmaya terk edilmez.O gün hangi derste ne öğrendiyseniz, hemen o akşam, "" tekrar edeceksiniz. Sanki hemen ertesi gün bunun sınavı varmış gibi.Bu şekilde asla unutmazsınız o bilgileri." işin sırrı, püf noktasıdır.Göreceksiniz, bu şekilde ders çalıştığınızda, sınav zamanı geldiğinde yeniden çalışmaya bile gerek kalmayacak!Çünkü "" biliyor olacaksınız." tarihe karışacak.Arkadaşlarınız zorlanacaklar, siz keyfinize bakacaksınız.

Muhterem ana-babalar... Muhterem veliler...

Çok önemli bir konudur bu.

Deneyin. Çocuğunuzu bu şekilde çalışmaya yönlendirin. Faydası çok, zararı hiç yoktur.

Daha ilk sınavlarda bile "semeresini" alacaksınız, farkı fark edeceksiniz.

Hem sizin içiniz rahatlayacak, hem çocuğun başarı çıtası hemen yükselecek.

Deneyin, bana dua edeceksiniz.

O zaman belki mal ergenler de mal olmaktan kurtulurlar, böylece memleket de kurtulur.

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Ünlü oyuncu



"Çok iyi taklit yaparım."

Meral Akşener

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Yerli ve milli muhalefet



"Winter is coming Sayın Erdoğan."

Meral Akşener