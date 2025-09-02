Gazze'yi boşaltma planı yapan ve bölgenin kontrolünü ele geçirmek için tümüyle işgal etme hayalleri kuran İsrail'in şimdilik sadece Gazze şehrini işgal edilmesi kararını verdiğine dair haberler yoğunlukta. Önemli olan, yaklaşık iki yıldır İsrail'i içerilere sokmayan Gazzelilerin ne düşündükleri.

İsrail medyasına göre, Netanyahu'nun Gazze kentini işgal konusundaki ısrarının sebebi Hamas'ı yenilgiye uğratması için ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı baskılar. Aynı haberde, Trump'ın, İsrail'in neden Hamas'ı hızlıca yenilgiye uğratamadığını bir türlü anlayamadığı da vurgulanıyor.

İsrailli yetkililerin korkusu, Trump'ın Gazze'deki görüntüleri seyretmesi halinde İsrail'e verdiği desteğin değişebileceği ve Gazze kentinin işgali tamamlanmadan çatışmaları durdurma ihtimali. Ne tür bir vahşet işlendiğinin onlar da farkında çünkü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal kararı birçok devlet tarafından kınanırken, Birleşmiş Milletler de 'çok daha büyük zorunlu göçlere' ve 'daha fazla ölüme' yol açacağı uyarısında bulunmakla yetindi. Hamas, bu girişime karşı her zamanki gibi 'şiddetli bir direniş' göstereceğini bildirdi ve bunu yapıyor da.

Gazze Şeridi'nin tümünü ya da sadece Gazze şehrini işgal etmek denildiğinde, normalde İsrail kara güçlerinin hedefledikleri yerleri kontrol altına almaya çalışacakları düşünülüyor, bu da İsrailli teröristlerin nihayet Kassam mücahitleri ile karşılaşmaya cesaret edip edemeyecekleri sorusunu akla getiriyordu.

Gelen haberlerde sadece bombardımanlar var. Güçlü oldukları söylenen İsrail terör güçleri, kara harekatına cesaret edemedikleri için Gazze'yi, bombalayıp duruyorlar. Bombalanan bazı yerlerden bir, bazısından üç ve bazısından da 10 ya da daha fazla şehit haberleri geliyor. Sadece öldürmek için ve hedef gözetmeden atılan bombalarla kadın, çocuk demeden hemen her gün onlarca sivil şehit ediliyor.

Süreci hızlandırmak için aylardır kara harekatı planladığı söylenen İsrail'in, bu hususta attığı adımlar da var. Ancak, İsrail saldırı güçlerine bağlı 'özel' birliklerin, girmeye çalıştıkları yerlerde ummadıkları bir mukavemetle karşılaştıkları, gelen haberler arasında.

Ağır bombardımanla herkesi katlettiklerini düşündükleri alanlara girmeye çalışanların pusuya düşürülüp ciddi sayıda kayıp verdiklerine dair görüntüler, İsrailli saldırganlar açısından pabucun pahalı olduğunu gösteriyor.

Hamas'la göğüs göğüse mücadelede zor duruma düşenleri tahliyede acziyet yaşayan İsrail'in, son çare olarak, kendi teröristlerini vurmayı da göze alıp çatışma çıkan yerleri tekrar bombaladığı anlaşılıyor. Bu, esir vermektense kendi adamlarını öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nün devrede olduğuna işaret.

Gazze'deki soykırımı alçakça gizlemeye çalışanlar ve yine alçakça bilmezden gelenler de farkında: Tel Aviv'deki hesap Gazze'ye uymuyor, uymayacak…