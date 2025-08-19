İmamoğlu'nun talepleriyle bunalma yanında yolsuzluk ve terörle bağlantılı operasyonlarla CHP'li belediyelerin ülke genelinde tel tel döküldüğünü gören Özgür Özel'in durumu zor. Şaibeli kurultay ve benzeri meseleler sebebiyle zaten istikbali de karanlık…

Esenyurt belediye Başkanı'nın 2024 sonunda terör şüphesi ile tutuklanması ile başlayan süreç, 2025'in başında Beşiktaş ve Beykoz ile devam etti. Terörle ilgili soruşturmaların uzantısı olarak İstanbul'daki dokuz CHP'li belediyeye yönelik operasyonda Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcıları ile Üsküdar, Beyoğlu, Adalar, Şişli, Sancaktepe, Tuzla ve Fatih'teki bazı belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri isnatlarla İBB'ye yönelik Mart operasyonunu, Mayıs'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar ve Adana'nın Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik operasyonlar izledi. Temmuz'da Antalya, Adana ve Adıyaman belediyelerine yönelik operasyonlar vardı.

Başlıcaları yukarıda sayılan operasyonların hukuki değil siyasi olduğunu ısrarlı bir şekilde savunan Özgür Özel'in de bildiği temel gerçek, söz konusu operasyonların tamamının CHP'liler tarafından yapılan ihbar ve suç duyuruları sebebiyle gerçekleştirildiği. Ne kadar bağırıp çağırsa da dönecek olan yargı çarkının gerekeni mutlaka yapacağı, bir başka gerçek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması, CHP cenahında tam olarak neler yaşandığına dair dikkat çekici ipuçları barındırıyor.

İBB bağlantılı yolsuzluklarda adı sıklıkla geçen Aziz İhsan Aktaş üzerinden kendisine izafe edilen suçlamaları Danıştay ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı kararları ile yalanlayan Çerçioğlu'nun, 'Kuşadası'nda 6 milyar liralık rantı engellediği için hedef haline geldiği' açıklaması, CHP'nin ve Özel'in başını daha da ağrıtacağı benzer.

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasını 'ya içeri atıl ya partime katıl' sözleriyle izah etmeye çalışan Özgür Özel'in, kendisine aktarılan Kuşadası'ndaki 6 milyarlık rant konusunda suspus olması, manidar.

Konu: CHP'li Kuşadası Belediye Meclisi'nin 04.03.2024 tarih, 104 karar sayısı ile kabul edip mevzuata aykırı bir şekilde kat ve emsal artışı ile inşaat alanında 60 bin metrekare fazlalık yine mevzuata aykırı bir şekilde 61 bin 500 metrekarelik üç parselin sağlık alanından çıkarılarak konut/ticaret alanına çevrilmesi ve benzeri sebeplerle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın; 13.06.2024'te; 173 sayılı kararı ile iptal ettiği en az 6 milyar liralık rant girişimi.

Sadece Özel'in değil, CHP Kuşadası teşkilatının da üzerini örtmeye çalıştığı rant iddiaları ile ilgili Topuklu Efe'nin söyledikleri çok net.

Özel'in yapması gereken ise laf kalabalığı değil, Özlem Çerçioğlu'nun söylediklerine açıklık getirmek. Yapabiliyorsa tabii…