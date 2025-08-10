Selam vererek masalarına gelen Melih Bey'e ilk soru Selim'den geldi:

- Ağabey, ortalık yine karıştı. Nedir şu sahte diploma çetesi işinin aslı?..

- Olay, 2024 Ağustos'ta ülkemizin dijital kamu altyapılarını hedef alan organize bir sahtecilik girişiminin tespitinin ardından ilgili kurumların ortak çalışmasıyla başlatılan bir soruşturma. Çetenin 35 kamu görevlisinin sahte elektronik imzaları ile bazı kamu sistemlerine eriştiği ve 108 sahte ehliyet, 57 üniversite ve 4 adet de sahte lise diploması ürettiği belirlendi. Ocak ve Mayıs 2025'de 220 kişi yakalanıp, 37 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 150 kişi için de adli kontrol hükümleri uygulandı… Mehmet:

- Daha başlangıçta fark edildiğine ve sonrasında operasyon yapıldığına göre yüzlerce sahte diploma üretildiği ve 400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı iddiaları asılsız o zaman?..

- Bunlar ortalığı karıştırmak isteyenlerin yalanları. YÖK, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada sahte 57 üniversite, 4 lise diploması ile 108 ehliyet tespit edilmiş ve gereken yapılmış. İşlem yapılanlar arasında akademisyen ve öğretmen ise yok… Remzi:

- Özellikle akademik alanda sahte belgeler işe yaramaz zaten…

- Tabii ki. Ehliyet konusu da böyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli uyarı modülü, 5 Kasım 2024'de ehliyet sınavı veri tabanındaki puanlar ile sınavlara ait modüldeki puanların farklı olduğunu tespit edip alarm vermiş ve devreye girilerek sahte e-imza ile yapılan işlemler engellenmiş. Bu, sistemin sağlıklı işlediğini ve ne olursa olsun dışarıdan müdahale ile sonuçlarla oynanamayacağını gösteriyor… Selim:

- Elektronik imzala nasıl kopyalanabiliyor ki?..

- E-imza oluşturmak için çeşitli aracı kurumlar var ve birileri sahte kimliklerle bunları aldatarak 35 kamu görevlisinin sahte elektronik imzalarını oluşturmuş. Ancak sisteme girmeye çalıştıkları anda fark edilmiş ve operasyon başlatılmış. BTK, sahte e-imzaları iptal ettiği gibi e-imza işlemleri ile ilgili tedbirleri artırmış… İhsan:

- ÖSYM sistemine girilip adayların puanlarının değiştirildiği, kamu sistemlerine sahte diplomaların kaydedildiği, bunların atama ve noter işlemlerinde kullanıldığı ve devlet kurumlarının sürece geç müdahale ettiği gibisinden iddialara kulak asmayacağız yani?..

- Dijital ortama yüklenen bazı sahte belgeler hiçbir kamu işlemi ya da resmi süreçte kullanılamadan fark edilip sistemden çıkarılmış. Konunun özeti, sahte diploma çetesine yönelik operasyonun, Türkiye'nin siber tehditlere karşı son derece güçlü olduğunu gösterdiği… Mustafa:

- Ortalığı karıştırmak için yalanlar üretenlerin hesabı ne acaba?..

- Öncelikli hedefleri devlet kurumlarına olan güveni zedelemek. Biraz da İmamoğlu'nun diplomasının iptalini perdeleme gayreti de var galiba… Selim:

- İmamoğlu'nun kanunsuz yatay geçişinin yıllar sonra ortaya çıkarılıp diplomasının iptali de sahtekarlıkların önünde sonunda ortaya çıktığı gerçeğinin bir delili oysa… Mehmet:

- İmamoğlu'nun sahte diploma konusu ile ilgili mesajını görmüşsünüzdür. 'Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı iptal etmeye yeltenenler, meğer her türlü sahteciliği yapmışlar' dedikten sonra, 'Bu buz dağının görünen yüzüdür. Bu liyakatsiz ve kifayetsiz yönetim, devletimizin asırlık kurumlarını çürütmüştür' demiş. Hak etmediği halde katakulli sonucu girebildiği okuldan aldığı diplomanın anasının ak sütü gibi helal olduğunu söylemesi, 'pes doğrusu' denilebilecek bir şey…

- Sonunun yaklaştığını artık açıkça gördüğü için ümitsizce çırpınıyor anlaşılan… İhsan:

- Sahte diploma çetesi ile ilgili anlattıklarınız için teşekkürler. Kafamız biraz karışmıştı hakikaten. Sahtekarlık için yola çıkanların duvara tosladıklarını görmek, sevindirici… Peki, sadece bizim değil farkında olan herkesin içini parçalayan Gazze'deki gelişmeler konusunda ufukta bir ışık yok mu?..

Yok edilecek haşarat…

- Keşke var diyebilsem. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın açıklamaları teorik olarak iyi. Ancak sahadaki durumla ilgili pratik faydaları sınırlı. Saldırıları sadece gece yapma ve havadan atılacak gıdalar konusunda kısmi rahatlık gibi bazı gelişmeler var ama derde deva değil… Mehmet:

- Bu arada Gazze'yi işgal kararı da alan İsrail'in, bütün dünyayı karşısına almasına rağmen melanetlerine mani olunamayışı, akıl alır gibi değil…

- Netanyahu'nun melanetleri Siyonist lobinin kontrolünde olan ABD yetkililerce de destekleniyor. Karşı gibi gözükse de sanırım Trump'ı da aşan şeyler var. Gazze işgali niyeti ile ilgili söylenebilecek olan ise, bekleyip göreceğiz demekten ibaret. Unutmayın ki İsrail 8 Ekim 2023'ten beri aylardır bu amaca ulaşabilmek için çırpınıyor zaten… İhsan:

- Benim anlamadığım Yahudilerin, muharref bile olsa dini metinlerinde bu melanetlerine nasıl izah bulabildikleri…

- Yahudi teolojisi ya da ilahiyatı son derece karmaşık. Sadece muharref Tevrat değil, zaman içinde değişik insanlarca yazıldığı bilinen metinler de söz konusu. Konunun uzmanlarından Marmara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş'ın Serbestiyet internet sitesinde yayımlanan 'İsrail yetkililerine ve halkına açık mektup' başlıklı yazısı, bu hususta dikkat çekici bilgiler içeriyor… Selim, merakla sordu:

- Ne gibi?..

- "Bugün Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hatta dilsiz hayvanlar bile açlık, susuzluk ve tıbbi yoksunlukla kuşatılmış; İsrail askerlerinin keyfî ateşleri arasında hayatta kalma mücadelesi vermektedir." diyen Arslantaş'ın mektubu, Yahudilik teolojisi/ilahiyatı konusunda ülkemizin en yetkin isimlerinden birisinin yükselttiği bir çığlık aslında. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgilerimiz bile sınırlı iken, Yahudilerin kutsal metinlerine dair bilgilerimiz yok denecek kadar az, malum. Nuh Arslantaş'ın aktardıkları, İsrailli yetkililerin Gazze'ye yönelik vahşetlerini haklı göstermek üzere kullandıkları argümanlarının hepsinin hurafe olduğunu gösteriyor… Melih Bey, telefonunda ilgili makaleyi bularak, konuşmasını sürdürdü:

- Katil Netanyahu'nun Gazze'ye saldıran askerlere (muharref) Tevrat'tan aktardığı 'Hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün' sözlerini hatırlarsınız. Arslantaş'ın, vahiy olduğu kabul edilen ve Sözlü Tevrat olarak da bilinen Talmud'dan aktardığı "Bir canı kurtaran, tüm dünyayı kurtarmış gibidir." (Sanhedrin 37a) şeklindeki bölüm, işi değiştiriyor. Bu, meali "İsrâiloğullarına şöyle yazmıştık: … Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." olan Maide Suresi 32. Ayet'i hatırlatıyor… Mehmet:

- İlginç. Demek ki bu konudaki bilgilerimiz hakikaten sınırlı imiş. Yazıyı okumalı…

- Sadece bizim değil, Siyonistlerin etkisindeki Yahudilerin bilgileri de eksik. Arz-ı Mev'ud konusunda da Arslantaş, Tevrat'ta 'bu toprakların kalıcı sakinlerinin yalnızca 'tsaddikim' yani doğru ve sadık kimseler olacağının' (Mezmurlar 37:29) beyan edildiğini vurguluyor. Bu da, 'yeryüzünün gerçek mirasçılarının 'salih kullar' olduğunu' bildiren Kur'ân'daki Enbiya Suresi 105. ayeti akla getiriyor. Çoluk çocuk demeden insanları katledenlerin salih kullar sayılamayacağını Yahudiler de biliyorlardır… İhsan:

- Bazı Yahudi alimlerin kehanetlerinde İsrail devleti kurulmasının Yahudiler açısından bir felaketle sonuçlanacağı gibi hususlar olduğu söylenir…

- Bu, ayrı bir konu. 'Yahudi düşüncesinde Filistin'e kavuşmak kadar orada kalabilmenin de belli ilahî ve ahlakî şartlara bağlı' olduğunu vurgulan Arslantaş, Tevrat'dan "Ve o toprak, sizden önceki halkı kustuğu gibi, sizi de kusmasın" (Levililer 18:28) sözünü hatırlatıp, Kur'an-ı Kerim'deki İsra Suresi 6 ve 7. ayetlere de dikkat çekiyor. Bu ayetlerin meali şöyle: "Sonra size eski gücünüzü tekrar verdik; servet ve evlâtlarla sizi destekledik ve sayınızı çoğalttık." (İsra, 6). "İyilik ederseniz, kendiniz için iyilik edersiniz. Kötülük ederseniz, o da kendinizedir. Daha sonraki bozgunculuğunuzun vadesi dolduğunda da yüzünüze kara çalsınlar, daha önce girdikleri gibi yine Mescide kadar girsinler ve istilâ ettikleri yerlerde taş üstünde taş bırakmasınlar diye kullarımızı yine size musallat ederiz." (İsra, 7)… Mehmet:

- Benim de aklıma, Hüseyin Besli'nin 27 Temmuz'da Akşam'da çıkan 'Aptal Yahudi' başlıklı yazısı geldi. Tarihi olarak Yahudi kavminin kadim düşmanlarının Hristiyanlar olduğunu hatırlatan Besli, Gazze'de Müslümanları yok etme çalışmalarının bu aptallıklarından olduğunu söylüyor. Katolik ve Ortodoksların Yahudi düşmanlığının açıkça bilindiğini, Protestanların Yahudi dostu görülmesinin bir yanılsama olduğuna vurgu yapıyor ve Martin Luther'in: 'Fena mı olur? Onlar (Yahudiler) Siyon'a/Kudüs'e dönerlerse biz de kurtulmuş oluruz" sözlerini hatırlatıyor… İhsan:

- Yazıyı hatırladım. Tarihteki büyük Yahudi zulmü ve göçlerinin hep Hristiyan ülkelerde olmasına rağmen Yahudilerin halen Hristiyanlarla iş tuttiğini ve onlara güvenerek azgınlık yaptığını da söylüyor. Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasından sonra gerçekleşeceğine inanan Siyonist Hristiyanların, zorla bir devlet kurdurduklarına dikkat çekiyor. Ve lanetli Yahudilerin, Gazzelilere karşı zulüm ve soykırım nedeniyle, Orta çağdan daha yaygın bir biçimde, bütün dünya tarafından lanetlenmekte olduğunu vurguluyor… Melih Bey:

- Besli'nin son cümlesi de, 'yakında ABD dahil bütün Hristiyan devletlerin Yahudileri yok edilmesi gereken bir haşarat/mikrop ilan etmeleri hiç de şaşırtıcı olmayacaktır' şeklindeydi... İhsan:

- Bugünlük de bu kadar diyelim. Aklın, mantığın ve bilinen bütün insani değerlerin rafa kalktığı bir durum hakikaten. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizin bu konudaki gayretleri bir şekilde neticeye ulaşır ve Gazze'nin rahat bir nefes aldığını görürüz inşallah…

- İnşallah…