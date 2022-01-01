Keşke demek hoş değildir, tamam. Ama hayat içinde keşke denebilecek o kadar çok olay oluyor ki, zaman zaman keşke demek işe yarasaydı keşke diye düşünüyor insan.

Mesela, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, MB, TÜİK ve MEB gibi bazı kurumları kirletmeye yönelik operasyonlar yerine gerçekte neler olup bittiğini anlamaya odaklansa, keşke. Bu durumda, varsa eğer, kurmayları ile birlikte çözümlere yönelik fikirler geliştirir ve hepimizle paylaşarak çözümün bir parçası olurdu. Böylelikle büyük ihtimalle daha fazla sempati kazanırdı.

CHP'nin başını çektiği ittifakın irili ufaklı mensupları da aynı durumda. Bütün dertleri iktidarı kötülemek olduğu için ülkeyi hedef alan saldırılara karşı ağızlarını bile açmıyor ve dahası bunlar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar.

Oysa yaşananların hepsi gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. İktidarın cansiperane bir şekilde saldırılara karşılık vermeye çalıştığına şahitlik eden milletimiz, muhalefetin saldırganlarla birlikte olduğunun da farkında.

Siyaset ülke için yapılıyorsa, bütün partilerin ülkeyi hedef alan saldırılar konusunda beraber hareket etmeleri gerekir. Ancak bizdeki muhalefetin önemli bir kısmı, dışarıdan gelen saldırılara karşı iktidarla güç birliği yapmak bir yana, saldırganların işini kolaylaştırmaya çabalıyor.

Son günlerde ortalığı toza dumana boğan saldırılara rağmen, yapılan anketlerin problemlerin çözümü konusunda Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi işaret etmesinin manasını anlamaktan bile aciz bir güruh söz konusu. Meşhur deyişle, piyango bileti almadıkları halde büyük ikramiyeyi kazanmayı hayal edenler güruhu bunlar.

Maalesef, hırsları akıllarının ve kapasitelerinin çok üzerinde bir muhalefetimiz var. Ülkemizi teslim alabilmeye yönelik birtakım atraksiyonlar yapıldıkça ümide kapılıyor ve bu gelişmelerin kendilerine iktidar kapısını açabileceği hayaline kapılıp heyecanlanıyorlar.

Ola ki kendilerine bir yol açılır da iktidara gelebilirlerse neler yapacakları konusunda zerre kadar fikirleri olmayan bu kifayetsiz muhterisler, olup bitenleri anlamaya çalışmak yerine, bunlardan iktidar cenahını zorlayacağını umdukları sorular çıkarıp güya siyaset yapıyorlar.

Ekonomik göstergelerin aksini göstermesine rağmen kurlar üzerinden yapılan saldırıyı hala kavrayabilmiş değiller mesela. Kur saldırısının arkasında dostlarının olduğunu biliyor, ama tam olarak ne yapmaya çalıştıklarına zerre kadar kafa yormuyorlar.

Ülkeyi kendi menfaatlerine göre yönlendirmek isteyenlerin, kendilerinin iktidarında bu türden saldırılar yapmayacaklarını umuyorlar belki. Ancak esas meselenin menfaat olduğu ve istedikleri yapılmadığı için saldıranların, istediklerinin yapılması durumunda daha fazla hasara sebebiyet verecekleri akıllarından bile geçmiyor.

Yaşananların en dikkat çekici tarafı, Cenab-ı Hakk'ın doğru olanlara yardım ettiği ve edeceği gerçeği. Netice olarak iyi olanlar kazanır yani...