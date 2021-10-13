O kadar da değil!..

Özellikle ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında normal dışı artışlarla ilgili şikayetler, bir vakıa. Ancak mevsim ve benzeri sebeplerle normal sayılması gereken artışları yüksek göstermeye çalışanlar, dikkat çekici. Tabii yalan söyleyerek fiyatları çok daha yüksek göstermeye uğraşanlar da…

Normal şartlarda, üreticinin yeteri kadar kazandığı ve tüketicinin de cebini yakmayan fiyatlarla ihtiyaçlarımıza ulaşabileceğimiz bir yapı hedeflenir. Mevcut yapı da genelde zaten böyle.

Çeşitli sebeplerle arzında problem olan ürünlerin fiyatlarının yükseleceğini biliriz. Kurban Bayramı'nı takip eden günlerde, üretim ve nakliye yavaşladığı için fiyatların yükseldiği hatırlardadır. İlkbahar ve yaz aylarında tarlada yetişen ürünler çıktığında ciddi oranda düşen fiyatların, sonbahar ve hele kış aylarında sera ürünleri sebebiyle yükseldiğini, bilmeyen yoktur.

Her şeyi mevsiminde tüketmenin en makul davranış olduğu ve eğer manipülasyon yoksa, ülkemizin üretim gücü sebebiyle, başta sebze ve meyveler olmak üzere tüm ürünlerde fiyatların dengeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ancak, yanlış algıları yayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlar, çarpıtma ve yalanlarla işlerine yarayacak bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar.

Tarım Kredi marketlerini dillerine dolayan birileri, muhtemelen bunların önünden bile geçmeden, pahalılık edebiyatı yapıyorlar mesela.

Oysa bu marketlerden birisine uğrayıp başka marketlerle aralarındaki farklara baksalar, söylediklerinin yalan olduğunu kendileri de anlayacaklar.

Bazı ürünlerin Tarım Kredi ve başka bazı marketlerde geçen hafta tespit edilen fiyatları şöyleydi: Süt, Tarım Kredi'de 4.75, başka bir markette 6.95; şeker, Tarım Kredi'de 5.70, başkasında 7.15; 30 yumurta Tarım Kredi'de 23.80, başkasında 32.95… Bu haliyle uzayıp giden liste, Tarım Kredi'deki fiyatların makul olduğunu gösteriyor…

Ülke genelinde yaygınlaşmaları ve daha büyüklerinin de kurulması ile Tarım Kredi Marketlerinin fiyatların dengelenmesinde önemli bir rol oynayacağı, tartışılmaz bir gerçek.

Fiyat yükselişleri ile ilgili olarak; mevsim, kuraklık ve benzeri hususlara hiç değinmeden yalanlarla yandık bittik edebiyatı yapanların, fiyatları yükseltmeye uğraşanlarla beraber hareket etmeleri, ayrı bir vakıa.

Ağızlarını har açtıklarında, piyasada üç misli, hatta beş misli fiyat artışları olduğu şeklinde yalanlar söyleyenlerin asıl hedefleri başka…

Yalanlarla pahalılık edebiyatı yapanlara, ' o kadar da değil' demek gerek…