Emekli amirallerden sonra emekli büyükelçilerin geçtiğimiz yılki bildirilerini hatırlatmaları, Kanal İstanbul karşıtı lobinin işini sıkı tuttuğuna işaret. Belli ki işini şansa bırakmayan bir merkez var karşımızda.

Bu milletin kaymak tabakası kabul edilen emekli büyükelçi ve amirallerin, 'milletimiz ne der' sorusunu akıllarına bile getirmeden uzaklardan gelen emre uymaları, bunu gösteriyor.

Milletimizin kendilerini bir şekilde mazur görebileceğini ama kendilerinden bunu isteyen gücün en ufak bir toleransı bile olmadığını düşünüyor olmalılar.

Bu sebepledir ki, bir başka ülkede hayal edilmesi bile mümkün olmayan bir girişime kalkışabildi, bu ülkenin emekli büyükelçi ve amiralleri.

Her neresi ise, bağlı oldukları merkez sıklıkla bağlılık teyidi istiyor olmalı ki, emekli amirallerin bağlılık bildirisi sırasında emekli büyükelçiler de kendilerini hatırlattılar. Durumdan vazife çıkarmak isteyen emekli milletvekilleri ise sadece konu mankeni.

Kanal İstanbul denince unutulmaması gereken aktörlerden birisi de İBB Başkanı. Adam, sanki İBB'nin değil, Kanal İstanbul'u yaptırmama girişimi başkanı gibi…

İBB Başkanı'nın Kanal İstanbul konusunda yerli yersiz nutuk çekme merakının farkındasınızdır. Bir arşiv çalışması yapılsa, başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmalarda ağırlığı Kanal İstanbul'un aldığı görülür.

Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Ama sanki verilen görevi unutmadığını ve üzerine düşeni yapmakta kararlı olduğunu göstermek için böyle yapıyor.

Geçmişinde herhangi bir başarı hikayesi olmadığı gibi, seçildikten sonra hizmet denilebilecek bir icraatı olmadığının farkında İBB Başkanı. Dolayısıyla, algılarla dokunan siyasi kariyerinin aynı şekilde algılarla sürmesi gerektiğini biliyor.

Niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak, Kanal İstanbul'a mani olamazsa, sadece 2023'te değil 2024'te de işinin çok zor olduğu söylenebilir İBB Başkanının. Yakın tarih, kendilerine şartlı destek olunanların başarısız olmaları durumunda yüz üstü bırakıldıklarını gösteren gelişmelerle dolu çünkü.

Meraklıları gibi İBB Başkanı da, 1978'de TÜSİAD desteğiyle kurulan Güneş Motel Hükümeti'nin başına gelenlere bakabilir.

Her şey bir yana, bu ülkenin gözbebeği kesimleri olması gereken emekli büyükelçiler ve amirallerin başka mihrakların menfaatine hizmet ettiklerini gösteren bildirileri ile milletimiz nezdindeki itibarlarını kaybetmeleri, acı.

Buna değip değmediğini değerlendirecek olan da kendileri…