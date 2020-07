"Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 7 yıldır, tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü tuzak, her türlü saldırı, her türlü oyun, her türlü ihanet, her türlü acı ve sıkıntı vardır."

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemen herkesin 'elhak doğrudur' diyeceği bu sözleri, 'Cumhurbaşkanlığı 2. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda sarf etti.

Türkiye'nin ekonomik açıdan rahatladığı, faiz ve enflasyonun eksiye doğru seyretmeye başladığı bir dönemde Gezi Olayları ile başlatılan saldırıların Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak için tezgahlandığını, çocuklar bile biliyor artık.

Toplumun büyük çoğunluğunun farkında olduğu bu gerçekleri yok sayma eğiliminde olan içimizdekiler ise ümitsiz vaka gibi. Çeşitli sebeplerle ülkemize yönelik bu saldırılara destek veren bu güruh, benzer tavırları sürdürme eğiliminde.

Gezi olayları başta olmak üzere, 17-25 Aralık, MİT Tırları ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizi teslim almak amacıyla yapıldığını bildikleri halde, bunların başarıya ulaşamadığına üzülenler olduğu bir sır değil.

Bu tavır sahiplerinden bazılarının, uzun zamandır hasret kaldıkları iktidara ancak bu şekilde ulaşabilecekleri hayalini kurdukları söylenebilir. Ancak, aslında nelerin amaçlandığını bilerek saldırılara destek olanların, kelimenin tam manasıyla ihanet içinde olduklarının altını da çizmek gerek.

Meselenin 'ağaç olmadığı' bilinen Gezi'de ve 17-25 Aralık'ta esas hedefin ülkenin mega projelerinin durdurulması olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen, hala bu olayların haklılığını savunmaya kalkışanların samimiyetlerini tartışmak, anlamsız.

Hepimizin gözleri önünde yaşanan 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı muhteşem destanı itibarsızlaştırmak için saçma sapan iddialarda bulunanların yaptıkları ise kelimenin tam manasıyla 'tüy dikmek'…

Tanımak ve tanıtmak…

Ülkemizin 2013 itibariyle geldiği nokta baz alınarak, eğer bundan sonraki saldırılar yaşanmasaydı bugün itibariyle ne durumda olabileceğimiz sorusu, meselenin bam teli. Yaşananların ülkemize kaybettirdikleri ile ilgili değerlendirmelere bakıldığında, saldırılar sebebiyle neredeyse bugünkü varlığımıza eş bir kayba uğradığımızı söylemek mümkün.

2013 sonrası başlayan ve son olarak 15 Temmuz'da zirve yapan girişimlerle teslim alamadıkları ülkemize açıkça ekonomik saldırılar başlatıldığı ve bu şekilde boyun eğdirilmeye çalışıldığı da sır değil.

'Türkiye'nin Türkiyelilere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke olduğuna' inanan dış mihrakların saldırıları bundan sonra da devam edecektir haliyle.

Saldırıların doğurduğu kötü etkilere hep beraber maruz kaldığımıza göre, Türkiye'yi teslim almayı hedefleyen saldırılara destek olanlardan bundan vazgeçmelerini istemenin bir karşılığı var mıdır, bilinmez.

Hainliği bir meslek olarak benimsemiş olanlar, ne yapılırsa yapılsın melanetlerini terk etmeye yanaşmayacaklarına göre, onlarla devletin ilgili birimlerinin mücadele etmesi gerekir.

Ancak iktidara yönelik husumetleri sebebiyle saldırılara destek olanlara, içinde bulundukları geminin dibini delmeye çalıştıklarını anlatmanın bir yolu mutlaka bulunmalı.

Bu insanlar, gemi batarsa sadece bazı yolcuların zarar göreceğine inanacak kadar saf değillerse, bunu yapabilmek mümkündür…

Bizi yıkamayan ve daha kuvvetlenmemizle neticelenen saldırıları planlayanları ve onlara hizmet eden hainleri iyi tanıma yanında insanımıza da tanıtmak, önemli…

'Bölgesel ve küresel her türlü sınamayı başarıyla veren Türkiye' bundan sonrakileri de başaracaktır inşallah…