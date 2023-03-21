Seçimlere elli üç gün kala Cumhur ve Millet İttifakları cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmak için elinden geleni yapıyor.

Ancak cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan isimler de azalmıyor, artıyor.

İki ittifakın adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında dört isim daha yarışa hazırlanıyor: İnce, Perinçek, Oğan ve Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı ile hareket ederek muhafazakar seçmenin ilgisini çekebilirdi.

Bu isimlerden 6'lı masaya davet edilmeyen ancak son günlerde kendisini "üçüncü yol" olarak sunmayı başaran İnce'nin adaylığı birinci tur hesaplarında fark oluşturabilecek önemde.

Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığından rahatsız olan seçmenin kendisine yöneldiği İnce giderek ağırlaşan bir mahalle baskısı altında.

Akşener'e masadan kalktığında yapılan "şeytan taşlama" gibi İnce'ye de "Kılıçdaroğlu lehine çekil" baskısı yapılıyor.

Halbuki İnce üç yıldır muhalefetin hatalarını anlatıyor ve çok adaylı çıkılması gerektiğini söylüyor.

***

İnce, 2018 seçimlerinde CHP adayı olarak kendisine eski partisi tarafından yapılan kötü muameleyi hatırlatmakla kalmıyor.

6'lı masanın "muhalefet modelini" eleştiriyor ve masanın "bağımsız aktörlerin gönüllü birlikteliğine" dayanmadığını söylüyor.

İnce'nin "toplam oy oranı %1,5 bile olmayan bu 4 partiye kabinede 8 makam vaat edilmesi", "İYİ Parti'nin sille tokat, yaka paça masaya geri oturtulduğu" ve "rüşvet, şantaj, linç ve karalama ile açıklanabilecek bir süreç sonunda" Kemal Bey'in başkan adaylığını "gasp ettiği" cümleleri ise hayli sert.

Yine İnce, DEVA, GP ve SP genel başkanlarının "bozuk sicili" sebebiyle CHP seçmeninin tedirgin olduğunu ileri sürüyor.

Bu eleştiriler muhalefet seçmeninin zihnini karıştırmıyor.

Aksine parti genel başkanlarının yukarıda pazarlıkla kurduğu uzlaşmanın seçmen nezdinde oluşmadığını gösteriyor.

CHP'nin peşine takılan Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan farklı olarak İnce, daha çok iktidarı ama aynı zamanda Millet İttifakı'nı eleştiren bir pozisyon alıyor.

Son günlerde kendisine yönelen destek bununla ilgili.

İnce'nin adaylığının Memleket partisinin milletvekili seçimlerinde alacağı oya katkı vermesi de olası.

CHP çevrelerinin muazzam öfkesine ve baskısına İnce'nin de boyun eğip eğmeyeceğini yakında göreceğiz.

***

Birinci tur hesaplarını etkileyen diğer bir faktör, HDP'nin Kılıçdaroğlu ile yürüttüğü pazarlık sonucu aday çıkarıp çıkarmayacağı.

Beklenti, HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesi etrafında bir uzlaşmaya varılması ve bu partinin aday çıkarmaması.

Uzlaşmanın kayyum uygulamasından vazgeçilmesi, parti kapatmanın zorlaştırılması, Demirtaş ve KHKlıların salıverilmesi, yerel yönetimlere yetki devri ve Kürt sorununun TBMM'de konuşulması/çözülmesi gibi başlıklarla sağlanması.

Irak ve Suriye'deki PKK-YPG ile mücadele, Öcalan'ın durumu ve anadil gibi bazı kritik konularda ne tür bir pazarlık yapıldığını muhtemelen bilemeyeceğiz.

Bu konuların kamuoyu önünde konuşulması Kılıçdaroğlu'na tepkiyi büyütür.

Ancak kapalı kapılar ardında bırakılması da bazı sözlerin "diğer ortakların itirazı" sebebiyle tutulmaması gibi bir sonucu getirebilir.

Seçim öncesi yapılan görüşmelerin seçim sonrasında büyük değişikliğe uğraması ihtimali sadece HDP için sözkonusu değil.

Yavaş'ın "genel başkanlar cb yardımcısı olmasın" fikri 6'lı masa etrafında çok farklı hesapların devam edeceğini gösteriyor.

Kazanması durumunda Kılıçdaroğlu, 5 parti genel başkanını, HDP eş genel başkanlarını ve iki belediye başkanını seçim öncesinde konuşulanlardan farklı kararlara zorlayabilecek durumda olacak.

Kılıçdaroğlu, "dün dündür bugün bugündür" literatürünü yeni baştan yazabilecek bir siyasetçi.