Erdoğan’ın BM ve İsrail eleştirisi

Beklediğim gibi Başkan Erdoğan, BM Genel Kurul'unda çok etkili bir konuşma yaptı. Kendi tabiriyle küresel bir "ufuk turu" çizdi. Konuşmasında terörle mücadele, mülteciler, insani yardım, Suriye, Filistin, Keşmir, Yemen, Libya, Arakan, Kıbrıs, Körfez, Doğu Akdeniz ve İslamofobi konularına değindi.

Aylan Kürdi bebek, güvenli bölge ve İsrail yayılmacılığına ilişkin fotoğraflar kullandı. Söyledikleri ABD'den Avrupa'ya, Hindistan'dan İsrail'e kadar dünya medyasında geniş yer buldu. Kuşkusuz, Erdoğan, Genel Kurul hitaplarına en iyi hazırlanan lider. Konuşması her yıl merakla bekleniyor. İnsanlığın en yakıcı sorunlarını ve dünya düzenindeki adaletsizlikleri O'nun kadar gündeme getiren bir devlet adamı daha yok.

Aslında Erdoğan, "BM ne işe yarar?" sorusu ile ortaya koyduğu üzere BM'nin giderek etkisizleştiğinin farkında. Özellikle Güvenlik Konseyindeki beş daimi üyenin örgütü kilitlediğini ve İsrail'in BMGK kararlarını hiçbir şekilde umursamadığını çok iyi biliyor. Yine de dünya liderlerine uyarılarda bulunmak, ama özellikle de halkların vicdanına seslenmek için bu platformu kullanıyor.

Sürekli BM sisteminde reform ihtiyacını dillendiriyor. İleride, 2. Dünya Savaşı muktedirlerinin kurduğu BM sisteminin çöküşünü anlatan tarih kitapları Erdoğan'ın feryadına geniş yer verecek. Bu yıl da Erdoğan, insanlığın ve Müslümanların dertlerini haykırmakla kalmadı. Suriye'de güvenli bölgeden Filistin ve Keşmir'e kadar çözüm önerilerini sıraladı. Bu arada, 17 ikili ve heyet görüşmesi yaparak da Türkiye'nin tezlerini muhatapları ile paylaştı. *** Erdoğan'ın Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı sohbette öne çıkan konular da İsrail yayılmacılığı, İslamofobi ile mücadele ve güvenli bölge konusuydu. Erdoğan, Filistin ve İsrail'in 1947, 1948, 1967 ve günümüzdeki sınırlarını göstererek İsrail'in Siyonist işgalciliğini şu cümlelerle eleştirdi: "Siz işgalcisiniz. 1947- 1948'de siz neredeydiniz?" Onlara haritayı gösterdik ve dedik ki "Bak siz buradaydınız, bundan sonra Filistin küçüldü, siz büyüdünüz. Ne ile? İşgal ile... 1967 buradaydınız. Şimdi ise İsrail 1947- 1948'deki Filistin'in büyüklüğüne kavuştu. Filistin ise maalesef o zamanki İsrail'in durumuna düştü."

Bence "İsrail'in bilmediğimiz sınırları mı var?" sorusu, Erdoğan'ın 2009'daki "one minute" çıkışı kadar önemli. Zira bugün dünyada İsrail'in ne nükleer silahlanması ne de yayılmacılığı sorgulanıyor. Kimse İsrail'i bu kadar net ve yüksek sesle eleştirmiyor. Hatta Körfez ve diğer Arap ülkeleri Kudüs'ün ilhakı meselesini bile neredeyse geçiştirdiler. İran karşısında ABD ve İsrail'den destek alma amacıyla Arap liderler Kudüs davasını dillerinden düşürdü. Halbuki bu konu, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde İİT'nın kurulmasının temeliydi. Bu sebeple Müslüman halklar Kudüs'ün ilhakını gündemden düşürenlere Kudüs'ü satanlar muamelesi yapacak. İşte Erdoğan'ın bu davayı sürekli seslendirmesi bu yüzden sadece Netanyahu'yu rahatsız etmiyor. Üç maymunu oynayan Müslüman liderler de zorda. Er geç bu kabullenişin hesabını halklarına verecekler. *** Gazetecilerle sohbetin diğer önemli konusu İslamofobi ile mücadeleydi. Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak bir iletişim çalışması içerisinde olduğunu söyledi. Batı ve İsrail'in antisemitizmi kınarken İslamofobi konusundaki pasifliğini de eleştirdi. Üçüncü konu ise güvenli bölgeydi. Erdoğan'ın New York'ta Trump ile görüşerek Fırat'ın doğusunda ortaklaşa kurulan güvenli bölge konusundaki tıkanıklığı aşmak istediğini biliyoruz. Bunun için de Eylül sonuna işaret etmişti. Sohbette, "takvim işliyor" diyerek gerekirse Ankara'nın B, C planlarına geçebileceğini yineledi.

Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşseydi, güvenli bölgede ABD bürokratlarının oyalaması bitirilebilirdi. İki liderin iletişimi bir sıçrama getirebilirdi. Bunu Washington'da Türkiye'nin tezlerine direnenler de iyi biliyor. Şimdi bu sıçrama ya telefon görüşmesi ile sağlanacak ya da Ankara kendi yolunu çizecek.

