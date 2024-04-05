AK Parti'nin seçimlere dair "cesaretli özeleştirisinin" ilk çerçevesi netleşti. 31 Mart'ı "dönüm noktası" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü yaptığı MYK toplantısında yaptığı değerlendirme medyaya yansıdı.Bu değerlendirmede AK Parti'nin yaşadığı oy kaybında 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesine dikkat çekildi.adaybelirleme süreci gibi konularkayba götüren temel sebeplerolarak sıralanırken genelmerkezin, teşkilatın ve adaylarınsorumluluğuna vurguyapıldı."Şahsım dâhil bu masanınetrafında oturan hiçbir arkadaşım,31 Mart seçim sonuçlarınınsorumluluğundankaçamaz" ve "Ya hatalarımızıgörerek kendimizi toparlarızya dacümlelerini kullanmasıAK Parti'de kapsamlıbir muhasebe ve analiz sürecininyaşandığını göstermekte.

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Elbetteengellemenin ilk adımı kendini,teşkilatını ve icraatlarınımuhasebeye çekmektir.Seçmenin mesajını doğru anlamak ve gereğini yapmaktır. Kadro yenilenmesi gerekli ancak yeterli görülmemeli.Yani yapılan muhasebenin tepki veren seçmeni ikna edecek bir yol haritasına dönüşmesi ve tüm AK Parti tarafından izlenmesi gerekiyor.AK Parti'nin ekonomide toparlanma ve dar gelirlilerin gündelik hayatındaki refah artışına eşlik edecek yeni bir siyaset etme yaklaşımına da ihtiyacı var.Seçmenle kurulan ilişkinin yıprandığı ve uzun iktidar dönemine bağlı tepkiler ürettiği ortada.Bu da kapsamlı bir seferberliği ve iş tutma tarzını gözden geçirmeyi mecbur kılıyor.

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Zira bu defaki dönüm noktası olan 31 Mart 2024 seçimleri, 2009 ve 2019 yerel seçimlerindeki oy kaybından farklı bir durum ortaya çıkardı.Dahası, Ege, Orta Anadolu ve Karadeniz'deki AK Parti kalelerinin CHP'li başkanlar tarafından yönetilecek olması yüzleşilmesi gereken meydan okumalar getirdi.Sosyal belediyecilik ve algı çalışmaları ile yetinenMuhalefet seçmeninin oyunu alabilen CHP, Anadolu'da yeni kazandığı belediyeler vesilesiyle muhafazakâr seçmene yönelmesini artırabilir.İmamoğlu ve Yavaş figürlerine ek olarak bazı yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının sabah namazına gitmesi sadece bir örnek.CHP henüz "yeni CHP" denilecek bir noktada değilse de geçmişte AK Parti'nin uyguladığı yöntem ve söylemleri kısmen de olsa takip edebildiğini gösteriyor.CHP'nin öğrenme sürecinden geçtiği anlaşılıyor.

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Siyaset ustası bir lidere sahip olan AK Parti'nin muhasebe sürecini suhuletle yapması ve bu doğrultuda hem kadro hem politikalar bağlamında yenilenmesi mümkün.sinerjiüreteceği de açık.AK Parti önümüzdeki dört yıllık iktidar döneminde hem parti siyaseti hem de uluslararası gelişmeler bağlamında yeni fırsatlar bulacaktır.Bunun için muhasebenin kısa dönemli değil orta ve uzun vadede ısrarla uygulanan bir yol haritasına dönüşmesi gerekir.