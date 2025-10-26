Türkiye önümüzdeki hafta tarihi günler yaşayacak. Aziz Türk Milleti her zaman olduğu gibi 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 102. yılını coşkuyla, gururla, heyecanla kutlamaya hazırlanıyor.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın ardından, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Bu karar, halkın egemenliğini doğrudan temsil ettiği, modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı dönüm noktası olarak tarihe geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için açılan tarihi bir sayfada 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması, yakın bölgemizin 'terörsüz bölge' hedefine ulaşmasını sağlayacak çok önemli bir hafta da yaşanacak.



Yüce TBMM'nin sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis'teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşırken Başkan Erdoğan kabul ve talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda "Terörsüz Türkiye" süreci ele alınacak. 28 EKİM SALI günü Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek.



Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor. Beştepe'de gerçekleşecek bu üçüncü buluşmada, terörle mücadelede yol haritası, Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebi masaya yatırılacak.



Terörsüz Türkiye sürecinde Erdoğan, İmralı heyetini ilk olarak 10 Nisan'da Beştepe'de kabul etmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen bu görüşmede Pervin Buldan'a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti. İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı. Bu görüşmede, Buldan ve Sancar'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı. Erdoğan, Körfez dönüşü uçakta "Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yürüyüşünde yaşananlarla ilgili soruyu "Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim.



Bu hafta DEM heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız.

DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu" şeklinde yanıtladı. Erdoğan devamında dikkati çeken mesajlar verdi: "Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Biz ülke "Terörsüz Türkiye havasına büründü" diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm". Görüşmede bu konuların da ele alınacağı konuşuluyor...