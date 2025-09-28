Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya siyasetine damga vurmayı sürdürüyor. BM Zirvesi'ndeki küresel ve bölgesel etkili konuşması ve ABD Başkanı Trump ile yaptığı tarihi görüşmede gösterdiği diplomasi atağı bir gerçeği yine gözler önüne serdi.

Evet. Başkan Erdoğan-Türkiye, son yıllarda küresel arenada sergilediği dış politika performansıyla yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel bir denge unsuru olduğunu bir kez daha gösterdi.



Nitekim, Erdoğan'ın BM'de yaptığı Filistin üzerine en etkili konuşma ve Trump'la ele aldıkları konular, DÜNYA BASININDA MANŞETLERE TAŞINDI:

Associated Press (AP), haberi "ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirirken Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı" başlığıyla verdi.



Washington'un Ankara'ya uyguladığı F-35 satışına yönelik kısıtlamayı yakında kaldırabileceği sinyalini verdiği belirtilen haberde, Trump'ın Suriye'de Esed rejiminin devrilmesine verdiği destek nedeniyle Erdoğan'ın takdiri hak ettiğini söylemesine vurgu yapıldı. İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın, Erdoğan'ın ziyaretini "harika" sözleriyle nitelemesini öne çıkardı. Haberde, bu ziyaretin, Suriye nedeniyle iki ülke arasında siyasi ayrışmanın yaşandığı 2019'daki ziyarete göre daha az gergin bir atmosferde yapıldığı belirtildi. Trump'ın Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilen haberde, Trump'ın bu şekilde Rusya'ya baskıyı artırabileceğini düşündüğü ifade edildi. Haberde Trump'ın Putin ve Zelenski üzerinde Erdoğan'ın etkisine değindiği ve F-35 konusunda da Erdoğan'ı işaret ederek "İstediklerini almak konusunda başarılı olacaktır" dediği aktarıldı.



The Guardian "Görevde değilken bile Erdoğan'la dostluğunu sürdürdüğünü kaydeden Trump, Türkiye'nin güçlü bir ordusu olduğuna işaret etti. Telegraph, "Erdoğan'ın Trump'la F-35 için anlaşması İsrail için tehlike oluşturuyor" başlığı kullanıldı. Haberde Trump'ın F35 satışını yapmak istediğinde Kongre'de bir muhalefetle karşılaşabileceği belirtildi.

Fransız France 24 kanalının "Yaptırımları kaldırmaya hazır olan Trump, Türkiye'den Rus petrolü alımını durdurmasını istedi.", TASS haber ajansı, "Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümü için Trump ile ortak girişimlerde bulunacaklarını umuyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın, sorunların çözümünde diplomasinin etkili olduğunu vurguladığını belirtti.



ÖZEL ZİRVEDEN NOTLAR

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yan yana oturduğu 9 Müslüman ülkenin katıldığı ÖZEL GAZZE ZİRVESİ'nin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Trump'ın Gazze'yle ilgili bir plan sunduğu, Erdoğan'ın dokunuşlarıyla planda önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. TRUMP PLANI, şunlardan oluşuyor: Tüm esirlerin serbest bırakılması. Kalıcı ateşkes.

İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekilmesi Gazze'nin silahsızlandırılması (üst düzey Hamas yetkililerine af ve Gazze'den ayrılma imkânı tanınacak).



Arap ülkelerinden bir güvenlik gücü konuşlandırılması. Filistin Yönetimi'nin sınırlı düzeyde sivil idareye katılımı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyeceği garantisi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin ortak fonuyla Gazze'nin yeniden inşası...

İNGİLTERE'NİN planını BBC duyurdu: Blair'in Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (İngilizce kısaltmasıyla GITA) adlı bir kurumun başına geçmesini öngörüyor.



SONUÇ: GAZZE'NİN KADERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR. DERHAL ATEŞKES İÇİN ERDOĞAN BÜYÜK ÇABA SARFEDİYOR.