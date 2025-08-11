Can Azerbaycan-Cumhurbaşkanı Aliyev'e Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin sağladığı sınırsız destekle, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sonrası oluşan yeni dengeler, bölge ülkeleri kadar küresel güçlerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra, Erdoğan- Türkiye çok akıllı bir dış politika izleyerek, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, barışı sağlayan hamleleri yaptı.

Erdoğan'ın sağladığı olumlu iklimi çok iyi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atılmasını sağladı. Aliyev ve Paşinyan'ın bu imzalarıyla Güney Kafkasya'nın jeopolitik dinamiğinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar açılıyor. Türkiye'nin bundan sonra Kafkasya'da ASYA TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ bağlamında daha çok jeopolitik hamlelerine tanık olacağız.



Çünkü, özellikle KÜRESEL Zengezur Koridoru'nun stratejik önemi var.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan barış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir" ifadesini kullandı. Açıklamada, 8 Ağustos'ta Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz" denildi. Son dönemde Fransa, Türkiye'miz ile Afrika ve Suriye'nin ardından Kafkasya'da da bilek güreşine girmişti. Tamamen çöp olan diğer dinamik, Minsk Grubu içinde yer alan başta Fransa olmak üzere, Avrupa'nın Kafkasya'da devre dışı kalışıdır. Nitekim, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğunlaştığı, İran'ın sınırları içine sıkıştırıldığı Çin'in askeri anlamda Küresel Güç özelliği kazanmadığı ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın sahadan çekildiği bir süreç yaşanıyor.

Erdoğan, konuyla ilgili son açıklamasını 21 Temmuz 2025'te yaptı. Erdoğan "Zengezur Koridoru sadece zerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'ye değil bölgedeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak" dedi ve ekledi: "Biz bu hattı aynı zamanda jeoekonomik boyutu itibarıyla son derece önemli bir konu olarak görüyoruz. Nitekim, bu hat bölgemizin ötesindeki coğrafyaları da birbirine bağlayacak ve ticareti canlandıracaktır.



Bu hattın bir anlaşmazlık kaynağı değil, bir mutabakat simgesi haline gelmesi temel beklentimizdir. Bu sayede bölge iş birliğinin galebe çaldığı bir refah alanı olacaktır..." Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kesimlerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak bir küresel ulaşım projesidir. Bu proje, Ermenistan'ın güneyindeki Syunik bölgesinden geçiyor. Koridorun amacı, Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan arasında doğrudan bir kara ve demir yolu bağlantısı kurmaktır. Bu bağlantı aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ı ve dolayısıyla tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak stratejik bir güzergah niteliği taşıyor. Zengezur Koridoru'nun tamamlanması halinde Asya Türk Devletleri, Can Azerbaycan direkt olarak birbirlerine bağlanacak, TARİHİ TURAN YOLU 21'İNCİ yüzyıla damga vururken, Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik bağların güçlenmesini sağlayacak. BURADA İKİ ÖNEMLİ HAT ÖN PLANA ÇIKACAK. Biri, Çin-İngiltere arasındaki Türk Devletleri'nden geçen küresel Orta Koridor olan ZENGEZUR... İkincisi KALKINMA YOLU (Irak- Basra'dan Türkiye Ovaköy'e) da Türkiye'den geçecek.



Yani İKİ KÜRESEL KORİDORUN DA MERKEZİNDE TÜRKİYE OLACAK.

SONUÇ: Rusya, Çin, İran ve Avrupa'nın hegemonyasının zayıfladığı bir dönemde Büyük Türkiye, Güney Kafkasya'da da öne çıkıyor. Orta Asya'da da Türkiye ağırlığını, bundan sonra her alanda daha fazla hissettirecek. Erdoğan ve Aliyev'in YENİ KAFKASYA sürecini birlikte yönetmesi söz konusu olacak.