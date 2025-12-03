Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! CHP'li başkan yardımcısı kendini böyle savundu
Manavgat Belediyesi'ni sarsan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in mahkemede yaptığı savunma, şoke etti. Ayrıca mahkeme başkanı, sorularını cevaplamadan önce sanıklara bakan Tüter'e 'Sağa sola bakma, doğrudan bize bakarak cevap ver' uyarısında bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
