Viral Galeri Viral Liste Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! CHP'li başkan yardımcısı kendini böyle savundu

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! CHP'li başkan yardımcısı kendini böyle savundu

Manavgat Belediyesi'ni sarsan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmasında, baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan belediye başkan yardımcısı Engin Tüter'in mahkemede yaptığı savunma, şoke etti. Ayrıca mahkeme başkanı, sorularını cevaplamadan önce sanıklara bakan Tüter'e 'Sağa sola bakma, doğrudan bize bakarak cevap ver' uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 19:18
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! Başkan yardımcısı kendini böyle savundu

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile başkan yardımcısı Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! Başkan yardımcısı kendini böyle savundu

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, ikinci gününde devam etti. Duruşmada, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Tüter, savunma yaptı. Tüter, yakalanma anının görüntüleri sonrası günah keçisi ilan edildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! Başkan yardımcısı kendini böyle savundu

BAŞKAN, TAPELERDEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Mahkeme başkanının tapelerde, 'komisyon'dan bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerde 'Tamam, ne kadar var içinde', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, şunları söyledi: "Cengiz Coşar'a, 'Kimseye birşey deme' sözünden kastım; bizim otelimiz var, o tadilata girecekti. Onun için söyledim. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyordum, onun için sordum. Sonra kumpas olduğunu düşündüm. Çantayı kapının arkasına koydum ve Cengiz'in arkasından gittim, bulamadım. Sonra hemen polis geldi zaten. Çantayı aldıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm."

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! Başkan yardımcısı kendini böyle savundu

"ALİ GÜRBÜZ'ÜN PARASINI ÖDEYECEK"
Tüter; belediye meclisi üyesi ve davada sanık olarak yargılanan Seval Öz Özgenç'in güreşçi A.G.'nin sponsoru olmasıyla ilgili ise "Niyazi Nefi Kara ile koridorda karşılaştım, Seval Öz Özgenç'le ilgili bana 'Otelinde kaçak odalar varmış, A.G.'nin parasını ödeyecek' dedi" diye konuştu.

Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalandı! Başkan yardımcısı kendini böyle savundu

BAŞKANDAN 'SAĞA SOLA BAKMA' UYARISI
Tüter'in savunmasında; Manavgat'ta başka otelde de kaçak oda bulunduğu yönünde Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü telefonla arayıp, bilgi verdiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, "Hüseyin Cem Gül, sanayide esnaf. 'Neden ona bilgi veriyorsun?" diye sordu.

SON DAKİKA