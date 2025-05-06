DOĞU Akdeniz ve Kıbrıs'a yönelik küresel güçlerin göz diktiği bir süreçte, Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü KKTC'de gerçekleştirdiği ziyaretteki manifesto niteliğindeki konuşmaları geniş yankı buldu.



Erdoğan'ın iki devletli Kıbrıs vurgusu;

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerindeki planlar içinde yer alan Derin Amerika, Avrupa Birliği (özellikle Fransa ve Yunanistan) ve Siyonist Netanyahu cephesinde moral bozucu bir etki oluşturdu.



Kıbrıs'ta hâlihazırda iki İngiliz üssü bulunmaktadır (Ağrotur ve Dikelya). ABD ve Fransa da bölgeye üs kurma çalışmalarını sürdürmektedir.



ABD, Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırmıştır. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına hâkim olmak için planlar yapmaktadır.



Unutulmamalıdır ki Kıbrıs, Siyonistler'in "Arz-ı Mev'ud" hayalleri içerisinde yer almaktadır. Erdoğan'ın KKTC ziyareti, emperyalist ülkelerin kirli ve sinsi planlarını bozmuştur.



TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ 3 STRATEJİK MESAJ

Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde verdiği üç sembolik mesaj, dünyaya önemli sinyaller taşıyordu:



1. AVRUPA'YA MESAJ:

Erdoğan, bağımsız bir devletin simgesi olarak KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını yaptı.



2. KÜRESEL GÜÇLERE MESAJ:

Türk Devletler Teşkilatı'nın en etkili organı olan Aksakallılar Zirvesi, ilk kez Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi.



3. MİLLİ VE YERLİ SAVUNMA SANAYİ MESAJI:

Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesi, KKTC'de sergilendi.

TEKNOFEST ruhunu Erdoğan şu sözlerle tanımladı:



"TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş hâlidir.

Anadolu gençliğinin güçlü sesi, Kıbrıs Türk gençliğiyle hamdolsun birleşmiştir." 1974'te Türkiye'nin ciddi anlamda silah gücüne sahip olmadığını hatırlatan Erdoğan, o dönem başka ülkelerden alınan silahlarla adaya barış getirdiklerini belirtti. Bugün ise Türkiye, savunma sanayiinde özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle dünya sahnesinde öne çıkan bir aktör hâline gelmiştir.



Özellikle insansız hava araçları, savunma sistemleri ve haberleşme teknolojilerindeki ilerlemeler, harp tarihini yeniden şekillendirecek boyuta ulaşmıştır.



"TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır.

Gençlerimizin gözlerinde bu kararlılığı görüyorum.

Yeni kuşaklara güvenim tamdır." Erdoğan, "iki devletli çözüm" vurgusunu yineleyerek şu açıklamayı yaptı:



"Bölgemizde yaşanan gelişmeler, artık bu realitenin kabul edilmesinin gerektiğini ortaya koymaktadır. Ada'da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğini herkesin idrak etme zamanı gelmiştir. Anavatan ve garantör ülke olarak, Kıbrıs Türkü'ne ve onların bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz bakidir." Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Gazze'deki saldırılarını "haydutluk" ve "korsanlık" olarak nitelendirdi:



"İsrail, kandan ve kaostan besleniyor. Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyor. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden rahatsız." Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere yapılan saldırılarla ilgili olarak da:



"Bu saldırılar, uluslararası hukuku çiğnemekle kalmayıp tam anlamıyla korsanlıktır.

İsrail, bombalarla yenemediği Filistinlileri, gıda ve ilaçtan mahrum bırakarak teslim almaya çalışıyor. İsrail'in işlediği suçlar cezasız kalmayacaktır.

Adalet eninde sonunda tecelli edecektir. İsrail, barış ve huzurdan değil; kan, gözyaşı ve ölümden beslenmektedir" dedi.



Suriye ile ilgili olarak da Erdoğan şu mesajı verdi:

"Birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni bir Suriye inşa edilmelidir. Biz komşumuz Suriye'nin yeni bir çatışma ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz." Erdoğan'ın KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum basınında geniş yer buldu.

Çeşitli medya kuruluşlarının ifadeleri şu şekildedir:

Kathimerini: "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu söyledi."



ANT1 Televizyonu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı, 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi."



OmegaLive: "Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temeliyle yapılacağını söyledi."



Reporter Dergisi: "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı açılışında coşkulu konuştu."

AlfaNews: "Erdoğan, "Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz" dedi."



Offsite News: Erdoğan "KKTC için bağımsızlık mücadelesi daha güçlü sürecek" diye konuştu.



Dialogos: "'KKTC halkına her zaman yanınızdayız' mesajı verdi."



RIK Televizyonu: "'Kıbrıs, Türk ve Osmanlı adasıdır' söylemiyle rahatsızlık yarattı."