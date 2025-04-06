CHP için için kaynıyor.



Bir kriz biterken, başka kriz başlıyor. Bugünkü CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel, yeniden aday olacak. Eski Genel Başkan Kemal

Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı.



Kurultay'da Özgür Özel'in karşısına, eski milletvekilleri Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in çıkmak için partideki bazı isimlerle görüşmelerde bulundukları belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, önceki hafta, "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı" demiş, "Kurtar bizi Kemal" diye çağrı beklemişti.



Umduğu olmadı. Çünkü, Özgür Özel ve adamlarının, SİNDİRME taktikleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in, ''Yüzüne tükürürler'' laflarından KORKTUĞU iddia ediliyor.



21 Mart 2025'te CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanır mı" sorusuna "Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle (Özgür Özel'i kastediyor) söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak kişinin 1.750.000 kişi yüzüne tükürür" cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu, "Ben aday değilim..." açıklaması yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı Gökhan Zeybek'e çok sinirlenmiş olduğunu gösteren ifadelerde bulundu:



"Olağanüstü kurultayda Genel Başkan adayı olmayacağım.



"Aday olursan yüzüne tükürürler" diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER VE BEN ÇALMADIM. "Aday olursan taşlarlar" söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir, çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!



"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir.



Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir"



CHP'DE BÜYÜK KAVGA



4 KASIM 2023'te başladı.



CHP kurultayında kan gövdeyi götürdü. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerler" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i suçladı.



Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu Ankara'da siyasi büro açtı. Burası Özel-İmamoğlu'na muhaliflerin merkezi konumuna geldi.



Kılıçdaroğlu ekibi, devamlı olarak, şaibe ile kaybettiklerini fısıldadılar.



Kılıçlar çekilmiş, karşılıklı suçlamalar sürüyordu.



BURSA OLAYI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.



İnceleme CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın Erkan Çakır hakkında verdiği şikayet dilekçesi üzerinden başlatıldı. Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın söyledikleriyle 19 Kasım 2023 tarihinde yirmidort. tv sitesinde 'parayla delege satın alındığına' ilişkin iddialar yer almıştı. Haberde, "CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kurultayda 'delege borsası' skandalı patlak verdi. Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, parayla delege satın alma yarışını gün yüzüne çıkardı. Delege borsasını İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yönettiğini söyleyen Çakır, Kılıçdaroğlu'na imza verenleri Özgür Çelik ile görüştürdüğünü paylaştı. Kurultay öncesi Ankara'da bir otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın,

Özgür Çelik ile görüştüğünü söyleyen Çakır, 'İl Başkanı içeri girdiğinde morali bozuktu, çıkarken yüzü gülüyordu.



Gözlerinde dolar işareti gördüm.



Eli boş girdi, çantayla çıktı' dedi" ifadeleri yer almıştı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, çıkan haberler ve iddialar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'hakaret', 'iftira', 'şantaj' suçlamasıyla başvuruda bulunmuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.



Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.



Kılıçdaroğlu'da bir TV'de CHP yönetiminin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Partinin kirlilikten arınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Kurultayı hakkında ve Para Kuleleri üzerine de CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili şaibeler yüzünden soruşturma sürürken, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sürecinde, CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi ve CHP'ye kayyım tartışmaları çıkınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağ kolu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in, Kılıçdaroğlu'nu kastederek "YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER" sözü CHP'de yangını çok arttırmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplamaya başladığını açıklamış, şöyle konuşmuştu:



"Yaklaşık 600 delegenin imzası ve çağrısıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var.



Şu anda 450-500 imza topladık.



Çağrı için bunu 600'ün üzerine çıkardığımızda Kemal bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz. 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır kurultay salonuna götürür aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız.'' Kılıçdaroğlu kendisi için imza toplayanlarla ilgili "AZ SÖYLEMİŞLER. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750- 800 olsaydı bari... Az demişler, 800'ü geçseydi..." dedi. "Kurultay'a gidecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Eğer davetiye gelmişse giderim" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU CEPHESİ TEDİRGİN

Özgür Özel'in fırsattan istifade Ekrem İmamoğlu'nun VESAYETİNDEN KURTULMA seansları sonucu, CHP yönetimini DİZAYN ETME durumu, İmamoğlu'nun adamlarını tedirgin ettiği ifade ediliyor. ÖZEL'in yeni CHP yönetimini kendine yakın isimler ile DİZAYN ETME pozisyonu CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanı sıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı da tartışma konusu. Parti kulislerinde ÖZEL'in adamları, olağanüstü süreçten geçilmesi nedeniyle, bazı il başkanlarının ve parti yöneticileriyle "blok liste" önerdiği konuşuluyor. İmamoğlu kanadı, ORTAK ANAHTAR LİSTE arzusundalar. Yani, Ekrem'ciler Özgür'cüler ORTAK listesi...



Kemalci ve Ulusalcı Parti içi muhalefet hesaplarını PM üzerinden yapıyor. Özel'e karşı alternatif liste çıkarmak için İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, çalışma yapıyor. ÇARŞAF LİSTE OLURSA, Kılıçdaroğlu'nun Muhtemelen (500 civarında delege) desteğiyle, Özgür Özel'in BLOK LİSTESİNİ deleceklerini planlıyorlar.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu, resmen CHP'nin tepesinde ÇALANLAR VAR diyor. Bu ilanla, Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının, kırgınlığının devam ettiği görülüyor.



Bu sözler ayrıca İmamoğlu'na ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de net bir duruş özelliği taşıyor. CHP'DE KAVGA, 6 NİSAN 2025 OLAĞANÜSTÜ

KURULTAYI'NDA DA BİTMEZ...