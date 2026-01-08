ÖSYM duyurdu: 2026 MEB AGS ve ÖABT konu dağılımları açıklandı

2026 ÖABT'ye "Özel Eğitim" Alanı Eklendi

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 AGS'nin konu dağılımları belli oldu. 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kapsamına "Özel Eğitim" alanı dahil edildi. Bu alana ilişkin konu dağılımları da eklerde yayımlandı.