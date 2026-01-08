Viral Galeri Viral Liste ÖSYM duyurdu: 2026 MEB AGS ve ÖABT konu dağılımları açıklandı

ÖSYM, 12 Temmuz 2026'da yapılacak MEB Akademi Giriş Sınavı'nın konu dağılımlarını yayımladı. 2026 ÖABT kapsamına 'Özel Eğitim' alanı eklendi ve bu alana ait konu başlıkları duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:40
Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarını ilgilendiren 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları kamuoyuyla paylaşıldı.

2026 ÖABT'ye "Özel Eğitim" Alanı Eklendi

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 AGS'nin konu dağılımları belli oldu. 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kapsamına "Özel Eğitim" alanı dahil edildi. Bu alana ilişkin konu dağılımları da eklerde yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz 2026 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımları Ek'teki şekilde düzenlenmiş ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) alanlarına "Özel Eğitim" alanı eklenmiştir. "Özel Eğitim" alanı konu dağılımları Ek'te sunulmuştur. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AGS KONU DAĞILIMI

Konu Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
Sözel Yetenek 18,75
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Anlatımın Oluşması
Paragrafta Anlam
Sözel Mantık
Sayısal Yetenek 18,75
Temel Matematik
Grafik ve Tablo Yorumlama
Mantıksal Muhakeme Problemleri
Tarih 7,5
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye ve dünyada yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlarından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
Türkiye Coğrafyası 7,5
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi 37,5
Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temelleri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Sınıf Yönetimi
Program Okuryazarlığı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
Rehberlik
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Mevzuat 10
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982), İnsan Hakları Hukuku
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu
ÖABT KONU DAĞILIMI

1. Alan Bilgisi Testi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
a) Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 10
b) Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 6
c) İşitme ve Görme Yetersizliği 10
ç) Erken Çocuklukta Özel Eğitim 4
d) Uygulamalı Davranış Analizi 8
e) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 6
f) Özel Eğitimde Değerlendirme 6
g) Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 4
ğ) Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 6

2. Alan Eğitimi Testi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
a) 2024 TYMM Özel Eğitim Programları 4
b) Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 4
c) Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 4
ç) Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 4
d) Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 4
e) Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 4
f) Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 4
g) Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 4
ğ) Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 4
h) Özel Eğitimde Aile Eğitimi 4
