ÖSYM duyurdu: 2026 MEB AGS ve ÖABT konu dağılımları açıklandı

AGS KONU DAĞILIMI
|Konu
|Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
|Sözel Yetenek
|18,75
|Sözcükte Anlam
|Cümlede Anlam
|Anlatımın Oluşması
|Paragrafta Anlam
|Sözel Mantık
|Sayısal Yetenek
|18,75
|Temel Matematik
|Grafik ve Tablo Yorumlama
|Mantıksal Muhakeme Problemleri
|Tarih
|7,5
|a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
|b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
|c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye ve dünyada yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
|ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlarından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)
|Türkiye Coğrafyası
|7,5
|Türkiye Fiziki Coğrafyası
|Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
|Eğitim Bilimleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi
|37,5
|Eğitim Tarihi, Felsefi, Toplumsal, Ekonomik ve Politik Temelleri
|Öğretim Yöntem ve Teknikleri
|Sınıf Yönetimi
|Program Okuryazarlığı
|Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
|Öğrenme Psikolojisi
|Gelişim Psikolojisi
|Rehberlik
|Eğitim ve Öğretim Teknolojileri
|Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı
|Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
|Mevzuat
|10
|Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982), İnsan Hakları Hukuku
|1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
|222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
|7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu
ÖABT KONU DAĞILIMI
|1. Alan Bilgisi Testi
|Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
|a) Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
|10
|b) Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
|6
|c) İşitme ve Görme Yetersizliği
|10
|ç) Erken Çocuklukta Özel Eğitim
|4
|d) Uygulamalı Davranış Analizi
|8
|e) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları
|6
|f) Özel Eğitimde Değerlendirme
|6
|g) Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
|4
|ğ) Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
|6
|2. Alan Eğitimi Testi
|Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı (%)
|a) 2024 TYMM Özel Eğitim Programları
|4
|b) Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi
|4
|c) Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
|4
|ç) Özel Eğitimde Matematik Öğretimi
|4
|d) Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi
|4
|e) Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor
|4
|f) Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi
|4
|g) Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi
|4
|ğ) Özel Eğitimde Oyun ve Müzik
|4
|h) Özel Eğitimde Aile Eğitimi
|4