BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, hafta sonu memleketi Rize'ye yaptığı ziyarette yaptığı açıklamalar, satır aralarında çok dikkat çekici mesajlar barındırıyor. Erdoğan, Türkiye'nin çok güçlü olması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını belirterek, SİYONİST NETANYAHU VE

ARKASINDAKİ ODAKLARA dikkati çeken bir jeopolitik mesaj (GİRERİZ) verdi: "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki (STRATEJİK SAVUNMA) adımlarını atalım''. Erdoğan'ı KÜRESEL AKTÖR pozisyonuna taşıyan, siyaseten özel kılan ALTI özelliği var.

1) Küresel gelişmeleri iyi okuması, başarılı istihbarata dayanan öngörüleri.

2) FİKRİ TAKİP, PARADİGMALARI

KOYUYOR VE TAKİP EDİYOR.

3) Yol gösterici ve çözüm odaklı oluşu.

4) Vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişilik, CESURLUK.

5) Dönüştürücü siyaset tarzı.

6) Dinamik çalışma temposu eşliğinde projecilik, MİLLİ ve yerlilik.

Lider olarak, Türk Devletler Birliği ve Müslüman dünyaya yakın ilgi duyuyor. Köprüleri inşa ediyor.

Dünyaya 360 DERECE BAKIYOR.

Geniş coğrafyaya hitap ediyor. Türkiye, Kafkasya, Balkanlar, Batı ve Ortadoğu ülkelerinden çeşitli özellikler almakla beraber medeniyet birikimi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı bir ülke olarak özel bir öneme sahiptir. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Jeopolitik ve jeostratejik açılarını iyi değerlendirerek, yeni dünya düzeninde TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜLKE konumuna taşımak istiyor Türkiye'nin proaktif bir dış politika sergilemesine öncülük etmesi, dünya barışına hizmet eden çalışmalar yapmış olması, Türkiye'nin bütün Türki cumhuriyetlere ve İslam ülkelerine destek sağlayan birleştirici yaklaşımlar sergilemesi, Türkiye dışındaki halkların da kendisine yakınlık duyması ve dünya liderleri içinde saygınlık kazanmış olması da onu küresel ölçekte lider yapan özellikleridir.

SONUÇ: Başkan Erdoğan, aylardır haykırıyor. 'SOYKIRIMCI İSRAİL'İ ACİL DURDURUN. YOKSA

ORTADOĞU YANACAK. SAVAŞ

GENİŞLEYECEK' DİYEREK

TEHLİKEYİ NET VE AÇIK

DİLE GETİRİYOR. RİZE DERİN

MESAJI KÖPRÜDEN SON ÇIKIŞ

UYARISIDIR. NOKTA.