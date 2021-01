CHP’den kaçan kaçana

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihinin en sıkıntılı ve karmaşık dönemini yaşıyor.

CHP'nin içinden, yakınından kaçan kaçana bir durum var. Yani tek cümle ile CHP adeta TEL TEL DÖKÜLÜYOR.

Kaçanlara ve kaçacakları sıralarsak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar başarısız bir yönetici olduğu apaçık ortaya çıkar. Muharrem İnce, yeni parti kurarak CHP'den kopuyor.

CHP'nin üç milletvekili, zehir zemberek mektup yazarak partiden istifa ettiler. 7 milletvekilinin daha istifa hazırlığında olduğu biliniyor. Bu 7 vekilin de Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı bekleniyor. Yani onlar da kaçacaklar.

CHP'de, Atatürkçü-Cumhuriyetçi milletvekilleri kendilerini 20 EKİMCİ olarak tanıtıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye kol kanat geren CHP yöneticilerini 10 ARALIKÇI zihniyet olarak suçluyor.

CHP içinde şiddetli bir 10 ARALIKÇILAR KAVGASI VAR.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi istifa ederek CHP'den kaçtılar.

Mehmet Ali Çelebi, gerçekleri açıkladı: "Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den, milli konularda kekeleyen CHP'ye geldik. Atatürk demekten çekinenleri el üstünde tutan CHP'ye geldik. Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu size yapamam.

Bunu kendime yapamam.

Cumhuriyetimize ve milletimize bunu yapamazdım. Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralıkçı zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum." İşin bir de ittifaklar bölümü var. Yani turbun büyüğü heybede! CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifak'ı da parçalanmaya doğru gidiyor.

Önce İYİ PARTİ, CHP-HDP Aşkı'ndan rahatsız olanlar, "CHP'den nasıl kaçabiliriz" konusunu tartışıyor.

Bombayı İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ patlattı. CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun, CHP-İYİ Parti- HDP ortaklığında gizli anayasa hazırladığını açıkladı.

İYİ Parti "Biz yokuz" diye açıklamalar yaptı ama kimse inanmadı. CHP-HDP beraberliğinden kaçmak için İYİ Parti milletvekillerinin bir bölümü Meral Akşener'e baskıya başladı. Yani İYİ Parti'de de kopuşlar her an başlayabilir. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun ise başka derin planları var. Çünkü onlar İYİ Parti'nin gölgesi altında kalmak istemiyorlar. SAADET PARTİSİ DE CHP'DEN KAÇTI.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Başkanı Oğuzhan Asıltürk'ün ağırlığının karşısında, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yelkenleri suya indirdiği söyleniyor. Saadet'in kongresi 2010 yılı Kasım ayında yapılmıştı. İki yıl aradan sonra normal olarak Saadet Kongresi 2021 Kasım ayında yapılacak.

Temel Bey karşı çıkarsa olağanüstü kongre ile Saadet'in yeni bir yönetime getirilmesiyle burada CHP'nin omurgasındaki Millet İttifak'ından ayrılma, CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMA KARARI ALINMASI değerlendiriliyor.

CHP'nin kol kanat gerdiği böcücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'de de kavga büyümüş durumda. HDP'nin muhafazakâr Kürtler'i, yeni bir parti kurma peşinde. Bu kesimin sözcüsü olarak Ayhan Bilgen siyasi işaretler veriyor.

SONUÇ: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP DÖKÜLÜYOR. CHP içten de dıştansa kaçanlar partisi konumunda. Kasetle Genel Başkan olursan, sonu böyle olur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın