Derin Almanya araştırdı

DEUTCHE WELLE (ALMANYA'NIN SESİ) CORONA BELASI İLE NASIL MÜCADELE EDERİZ? DİYECEKLERİNE,

İŞİ GÜCÜ BIRAKMIŞLAR, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ALMANYA'DA NEDEN ÇOK SEVILDIĞİNİ İLİŞKİN (DERİN)

ARAŞTIRMAYA YÖNELMİŞLER...

Gerçi, Darın Almanya-İstihbarat Örgütü BND'nin Deutche Welle ile kanka olduğunu biliyoruz ama korona gündemde iken, Erdoğan'a olan sevgiyi neden araştırdıklarının zamanlamasına dikkatle eğilmekte yarar olduğunu düşünüyoruz.

Deutce Welle Birinci haber olarak yayınlıyor:

"Almanya'daki Türk seçmenler neden Erdoğan ve AK PARTİ'ye oy veriyor? Bu tercih tek başına "Türkiye'ye sadakat" ile açıklanabilir mi? sorusuna cevap aramışlar.



NE BULMUŞLAR?

1)Türkiye kökenli göçmenlerin ve onların Almanya'da doğmuş çocuklarının yoğunluklu olarak AK PARTİ'ye ve Erdoğan'a oy veriyor olmalarının başlıca 3 nedeni var.

Ekonomik, Duygusal, AK PARTİ iktidarı ile kazanılmış hakların kaybedilmesi korkusu.

2)Türkiye ekonomisinin, AK PARTİ iktidara geldiğinden itibaren seçmenin gözünde giderek güçlenmiş olması ve yine AK PARTİ hükümetinin ve Türkiye devletinin, Almanya'da yaşayanlara getirmiş olduğu hizmetler diyebiliriz.

3)Duygusal: Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konuma gelmiş olması algısı ve yine Erdoğan'ın, seçmenin gözünde cüretkâr olarak nitelendirilen siyasi söylemi diyebiliriz.



DERİN ALMANYA MERAK ETMİŞ

SORU: Mevcut Erdoğan iktidarın gücünü kaybetmesi durumunda kazanılmış hakların kaybedilmesi korkusunun altında ne yatıyor muş?

"Biraz daha ileri yaştaki nesillerde, özellikle Milli Görüş çizgisinden gelenlerde, mevcut iktidarın gücünü kaybetmesi durumunda, Türkiye'de muhalefet partisinin, özellikle CHP'nin tekrar iktidara geleceği, bu sebeple kazanılmış olan hakların kaybedileceği korkusu var" SORU: Türkiye'deki son gelişmeler ışığında, AK PARTİ hükümetinin diaspora politikasında nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

"Türkiye devletinin her zaman için burada yaşayan göçmenlerin hayatına dair bir ilgisi oldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği kuruldu.

Yine Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun kurulması" Bu kurumsallaşan diaspora politikasının iki temel ayağı var.

Bir yandan Türkiye kökenlilerin, ve özellikle gençlerin, yaşadıkları ülkelere siyasi ve sosyal katılımını artırmalarını desteklerken, diğer yandan Türkiye toplumu ve siyasetinden uzaklaşmamalarını sağlamak. Ayrıca daha önceki hükümetlerin siyasetlerinden daha farklı olarak, sistematik olarak Müslüman bir diasporaya yaratma çabası var" SORU: AK PARTİ iktidarı bu politikayla neyi hedefliyor ?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ismi önemli çünkü akraba topluluklarının ana belirleyeni aslında dini ortaklık, Türkiyeli olmayan Müslümanları da kapsıyor. Müslüman diaspora yaratmak, Sünni Müslüman dünyanın içerisinde Türkiye'yi hegemon bir aktör olarak tanımlamak, dış politikada izlenen Türkiye'nin yumuşak güç stratejisi ile örtüşüyor" SONUÇ:

DEUTCHE WELLE.FINDIK YARARLIDIR.AMA YERSEN......

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