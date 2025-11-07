Dünya New York Belediye Başkanlığını kazanan solcu Sosyalist, Müslüman aday Mamdani'yi konuşuyor. Çünkü New York Siyonizm'in kalesi ve kutsal şehridir adeta. İsrail'i kuran para baronlarının, küresel sermayenin başkentidir. Bir milyonu aşkın Yahudi'nin yaşadığı şehir, "Dünya Siyonist Para İmparatorluğu"nun merkezidir.

New York'ta dünya finans merkezi ikiz kuleler uçaklarla sorti ile yıkıldığında bambaşka bir hayata adım attık. Afganistan ve Irak işgallerine yol veren bir operasyondu bu aslında. Milyonlarca Müslüman'ın kanı akıtıldı. Anketlerde artan Siyonizm öfkesine karşı muazzam algı çalışmaları yapılarak yeryüzünde İslamafobi oluşturuldu.

Müslümanlara "Terörist" damgası vuruldu. Siyonizm'e olan öfkeyi sindirmek için yapılan algı çalışmasında asla başarılı olamadılar. Hatta Obama gibi bir siyahiyi Başkanlığa taşıyarak "Adı Hüseyin" dediler. Tüm dünyada "Müslüman bir ABD Başkanı" algısı oluşturarak öfkeyi dindirmeye çalıştılar. Hüseyin Obama daha seçilmeden, hiçbir şey yapmadan "Nobel Barış ödülü" bile verdiler.

Ancak finalde Hüseyin Obama Siyonizm ve İsrail'in en büyük destekçisi olarak karşımıza çıktı. Siyonizm'in darphanesi ve finans merkezi New York'ta Mamdani seçilmeden önce komisyonların karşısına çıktı. Paralel devlet Siyonist çete ve lobilerin temsilcileri, ABD'de her seçilecek kişiyi sorguluyor "Seçilirsen ilk İsrail'i ziyaret edecek misin" diye soruyordu. Mamdani'ye de aynı soruyu yönelttiler "Filistin varken neden İsrail'e gideyim" cevabını verdi. Buna rağmen aday gösterip seçilmesini sağladılar. Bu işte bir gariplik vardı.

Mamdani'nin babası, Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde radikal sosyalist ve fahri profesördü. Uganda- Kuzey Kore Dostluk Derneği'nin kurucusuydu. Kitap yazdı, "İsrail'deki Siyonist yerleşimcilerin Yahudi olmayanları zorla sürgüne gönderdiğini" anlattı, Tel-Aviv'i yerden yere vurdu. Gazze Mahkemesi'nde de danışmanlık yapıyor. Filistinli-Amerikalı aktivist Linda Sarsour, yeni belediye başkanı Mamdani'nin akıl hocası ve arkadaşı.

İsrail karşıtı aktivist Basim Elkarra liderliğindeki bir savunuculuk grubu olan CAIR Action, Haziran ayındaki Demokrat ön seçimlerinde Mamdani'yi zafere taşımak için Müslüman oylarını harekete geçmeye çağırdı. Üstelik bu aktivist Kudüs'te 2 öğrenciyi öldürmekten suçlu bulunup ABD'den sınır dışı edilmişti. Mamdani, 2017'den beri ABD Demokratik Sosyalistleri (ADS) üyesiydi. İsrail karşıtı bir yapıydı ADS. 200 bin üyesi olan ve Yahudilerden antisemitist diye tepki alan Birleşik Öğretmenler Federasyonu da Mamdani'yi destekledi.

Mamdani bu sendikaya yılda 1 milyon dolar yardım sözü verdi. Önce Çalışan Aileler Partisi'nden aday oldu. Onun yetenekli olduğunu gören ve Siyonizm'i çok seven Demokratlar birden onu ikna ederek kapıverdi. Alex Soros ve babası George Soros tarafından desteklenen Çalışan Aileler Partisi, Mamdani'yi New York belediye başkanlığı için destekleyen ilk parti oldu.

Siyonizmin ve küresel sermayenin tetikçisi George Soros, Çalışan Aileler Partisi'ne ve Mamdani'nin kampanyasını destekleyen dokuz sol gruba 37 milyon dolar bağış yaptı. George Soros'un oğlu da solcu Zohran Mamdani'nin yanında dururken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı ve seçilmesinin ardından "Amerikan rüyası devam ediyor" diye yazdı. Siyonist George Soros, ise seçim günü The New York Times'a "Demokratların belediye başkanı adayı Mamdani'yi desteklemekten ve ona oy vermekten gurur duydum" açıklamasını yaptı.

New York Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için ön seçimlere giren Siyonist Andrew Cuomo, Müslüman rakibine karşı kaybedince kendisine "Neden kazanamadın? Neyi göremedin" diye sorulmuştu. "Halkın İsrail'e karşı öfke ve nefretini göremedim" cevabını vermişti. O yüzden Demokratlar kazanma uğruna Filistin yanlısı gözüken bir adayı desteklemek zorunda kaldılar. Demokrat ajan Patrick Gaspart, Soros'un Açık Toplum Vakıfları'nın eski başkanıdır.

Seçim kampanyasının gayri resmi danışmanı olarak Mamdani'yi New York şehrinin en büyük güç oyuncularından bazılarıyla tanıştırdı. Ve birden Mamdani'nin Siyonizm destekçisi Demokratların yanında hızla yükselişine tanıklık ettik. Siyonist İsrail ve destekçileri dünyada ve özellikle ABD'de kendilerine büyük öfke oluştuğunu görüyor ve bu algıyı yıkmak için her yolu deniyorlar. Ben NewYork seçimlerindeki fotoğrafa bu açıdan bakıyorum. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar artık tükeniyorlar. Adam da devşirseler, seçim kazanmak için binbir türlü oyun da kursalar, öfke seli çığa dönüştü.