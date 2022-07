ADAMIN adı Sebastian... Hollandalı...

Twitter'dan mesaj geliyor; "Musk, Dojo 4 Dogo" diye... Altında da bir link var. Tıklıyor. Elon Musk'ın sayfası açılıyor.

"Bitcoin al, sana ödediğin paranın iki katını göndereceğiz" diye çağrı yapılıyor sayfada. Tesla ekibi tarafından bir yarışma düzenlenmiş, Elon Musk'ın, belirlenen sürede bitcoin alanlara para dağıtacağı vaad ediliyor.

Sebastian heyecanlanıyor. Elon Musk bu.

Dediğini yapar. Biraz düşünüp 560 bin dolar yatırıyor. Tüm birikimi bu. Geleceğini bu parayla kuracak. Eşiyle güzel de bir tatile çıkacak. Sebastian çok mutlu. Kısa bir süre sonra Elon Musk ona 1 miyon 120 bin dolar gönderecek. Vay be paraya bak. Dakikalar geçiyor. Yarışma süreli ya... Sayfaya bir de kronometre koymuşlar. Geri sayımda rakam sıfıra geldiğinde Sebastian'ın dünyası başına yıkılıyor. Çünkü hesap sahte. Sebastian'a gaz verenler 560 bin doları alıp buhar oluyor.

Günlük hayatımızda dünyanın her ye" dedi. Öyle gaza geldi ki, Ruslar'ı perişan etmekten falan bahsetti.

O gaz verenlerden Almanya sadece 5 bin miğfer yardımı yaptığında ne hissettiğini bilemiyorum. Sebastian olduğunu anlamıştır diye düşünsem de bunun emareleri hala yok.

Şimdi Amerika'ya güveniyor. Washington hala "Arkandayım" diyor. Sebastian Zelensky son olarak ABD'den uzun menzilli füzeler istedi. Sanırım nasıl Ruslar, Ukrayna şehirlerini vuruyorsa, Zelensky de Moskova'yı vurmayı hayal etti. Savaşı Putin'in şehirlerine taşıyıp dehşeti gösterirse, Rus halkının Kremlin'e karşı ayaklanacağına inandı sanırım. Ancak Ukraynalı Sebastian'a o çok güvendiği ABD'den "Sana uzun menzilli silahlar veremeyiz" açıklaması geldi. Verirlerse 3. Dünya savaşı çıkarmış. Böyle dediler. Ukrayna Devlet Başkanı'na "Sadece Ukrayna içinde savaş. Biz ancak buna göre silah veririz" demekti bu. Bir başka anlamı da "Sadece senin şehirlerin harap olsun, Ruslar'ın şehirlerine dokunma" anlamını taşıyordu. Yani aslında "Sen kullanışlı bir eleman olarak Rusya'ya verdiğimiz bir yemsin" sonucu çıkıyordu. Ancak Ukraynalı Sebastian dolandırıldığını hala anlamadı. Tam gaz savaşa devam ediyor. Ruslar'ı yenmekten bahsediyor.

Dedik ya Sebastianlar çok diye... Mesela terör örgütü PKK... Tam bir Sebastian... MİT önceki gün Suriye'de bir operasyon düzenledi.

PKK'nın Kobani sorumlusu Kendal Ermeni kod adlı teröristi, yanındaki diğer iki terörist ile birlikte imha etti. Bu adamların sırtını ABD sıvazlıyordu. Silah yağdırıp "Yürü koçum, arkandayım" diyordu. Şimdi bizimkilerin toprağa gömdüğü bu teröristler için, o çok güvendikleri ABD sadece ve sadece "Taziye mesajı" yayınlayabiliyor. "Üzgünüz" falan diyor. İş bitiyor. Suriye'deki Sebastian ise toprak altında cehennem yolculuğuna hazırlanıyor. Halbuki devlet kuracağını zannediyordu. Onları ölüme gönderen Amerikalılar, "Bu topraklar sizin olacak. Devletiniz olacak" diye vaade boğuyordu.

Kullanılan ve sonra sadece 1 taziye açıklaması ile birlikte toprak olan bu Sebastianlar, dünyadaki tüm askeri siteleri ve ABD'li düşünce kuruluşlarının raporlarını okusalar bunun mümkün olmayacağını görürlerdi.

Çünkü o raporların tamamında "Türkiye asla böyle bir şeye izin vermez" yazıyordu. Kullanıldılar, dolandırıldılar ve ceset oldular. Sebastianlar her yerde... İş dünyasında, siyasette, insanın olduğu her ortamda onlara rastlamak mümkün...

Alakasız olacak ama CHP Genel Başkanı Kemal Bey de ekranda, Suriye'deki ABD komutasında faaliyet gösteren YPG için "Bizim açımızdan terör örgütü değildir. Kendi vatanını korumak için örgütlenmiş bir oluşumdur" diyordu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da Kobani sorumlusunun öldürülmesine taziye gönderen ABD'ye tepki gösterince kafam karıştı. "Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için ABD Merkez Komutanlığının taziye mesajı yayınlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz" falan diyordu. Şimdi anlayamadığım şu; PKK'nın Suriye'deki öldürülen Kobani sorumlusu Sebastian vatanını mı koruyordu yani? Faik Bey, Genel Başkanı ile ters mi düştü? 6'lı masanın altındaki ortakları bu Sebastian olayına ne diyor? Malum Sebastian İngiliz ve Fransız filmlerinde hep karşımıza çıkar. O filmlerde uşakların tamamı Sebastian'dır. Bir de Hande Yener'in Sebastian şarkısı var. Onunla final yapalım. Bakın ne diyor Hande Yener; Beni terk ediyormuş/Ne kadar da üzüldüm/ Yakıyormuş gemileri birileri/Duyduğumda ne güldüm hahahaha/ Söyle ona Sebastian/ Ağzımı açtırmasın...