100 yılı aşkın süredir bu ülke Batı'ya güvenenler tarafından yönetildi.

Halbuki o Batı ne yaptı?

Koskoca imparatorluğumuz vardı.

Aldı onu parçalara ayırdı.

Milyonlarca km kare toprağımızı gasp etti.

Geldi hücrelerimize kadar yerleşti.

Uçak yaptırmadı, yerli arabamızın benzinini çalarak çöpe attırdı.

Batı'ya güvenen yöneticilerimizle anlaştı.

"Siz Tarım ülkesisiniz" diye.

Bir fabrika kurdurmadı, çivi çaktırmadı.

10 yılda bir darbe yaptırdı.

Başbakanlarımızı astırdı.

Bizi Kıbrıs'tan kovdurmak için her türlü dalavereyi yaptı.

Hala da devam ediyor.

Batı'nın tamamı Ege'nin Yunanistan'a ait olması için çırpınıyor.

Akdeniz'i dahi onlara vermek için Yunan'ın arkasında sıraya giriyor.

Yetti mi? Yetmedi!

30 yılı aşkın süredir terörü beslediler.

Terörün arkasında durdular.

PKK'ya kucak açtılar.

Tüm Batı başkentlerinde şubesini açtılar.

Teröristle mücadelemize ateş püskürdüler.

DEAŞ'ı kurdular, üzerimize saldılar.

Pişkince, utanmadan sıkılmadan....

DEAŞ'la en büyük mücadeleyi veren Türkiye'yi...

DEAŞ'a yardım etmekle...

Ver hortlatmakla suçladılar.

Kimi çimento fabrikasından DEAŞ'a para yağdırdı.

Kimi PKK'yı silaha boğdu.

Eğitti, donattı, burnumuzun dibinde devlet kurmaya kalktı.

Generalleriyle PKK ve Öcalan posterleri altında...

Selam duran Amerikalıları bile gördük.

Yıllarca silah ambargosu uyguladılar.

2. dünya savaşının hurdalarını hibe ettiler.

Utanmadan müttefikiz dediler...

Patriot istedik, vermediler.

Başka yerden aldık diye terörle yüzlerce insanımızı öldürdüler.

Parasını verdiğimiz uçaklara el koydular.

Bu ülkeyi borca boğdular.

IMF memurlarıyla yönettiler.

Elçileri ile bakanlıklarımızı bastılar.

Gübre fabrikası bile yaptırmadılar.

Yapmaya kalkana Başbakanlık teklif ettiler.

Türkiye'ye yapılan tüm saldırılarda...

Saldırganların arkasında durdular.

FETÖ'ye tüm batı şehirlerinde kucak açtılar.

Vatan hainlerini, devletine sövenleri...

Cumhurbaşkanlığı köşklerine çağırıp madalya taktılar.

Say say bitmez.

Yaz yaz son bulmaz...

Türkiye'ye her daim kalleşlik yapan bir Batı var...

Şimdi bizim muhalefet...

"İktidara gelirsek Batı'nın güvenini kazanacağız" diyor...

İyi mi?