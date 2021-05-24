JOE’NUN AMERİKAN RÜYASI

AĞUSTOS 2020'de New York Times bugünün ABD Başkanı Joe Biden röportajını yayınlıyordu.

Bugün ülkemizdeki yalan, dolan, iftira, provokasyon kampanyalarını anlayabilmemiz için Joe'ya kulak vermemiz gerekiyordu. Ne diyordu Joe hadi hatırlayın. "Bence Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi AÇIKÇA göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu ENTEGRE etmek için..." Artık kartlar açık karılıyordu.

Joe bir adım öteye geçiyor, Kürt toplumunun parlamentoya katkı sunma arzusunu entegre etmekten bahsediyordu. Kürt toplumu dediği HDP'ydi. Amerikan projesi ile oluşturulan ittifakta Türkçü, Atatürkçü, Dindar, Kürtçü, FETÖCÜ ne ararsan hepsi yanyana getirilmişti. Ancak Joe bunu yetersiz buluyordu. HDP'nin aşkından, entegreden bahsediyordu.

Yani bakanlıkları kapmasından... O gün anlayamamıştık. Ancak yıllarca PKK ile savaşan Türk ordusunun bir CHP'li emekli subayına "HDP'ye iki bakanlık verebiliriz" dedirtecek kadar büyük bir projeydi bu. "HDP'ye bakanlık" teklifini sunan emekli asker, kendisini Ergenokon'dan içeri atan FETÖCÜ'lerle aynı parti ve ittifak içinde, aynı arzuda olduğundan da bihaber miydi, neydi? Devam ediyordu ABD Başkanı Joe; "Muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz.

Darbe ile değil, seçim süreci ile" diyerek. Vay canına sayın seyirciler idi durumlar. Muhalefetle doğrudan temasa geçmekten bahsediyordu.

Yani dolanarak gizli değil. Açıktan.

Dolanarak verimsizdi. Öyle diyordu Joe.

Daha fazla verim için açıktan temas önemliydi. Darbeye de gerek yoktu.

Denemişlerdi 15 Temmuz'da elemanları ile. Olmamıştı. Olmayanı denemek enayilikti. Joe'nun konuşmalarına baktıkça Ergenekon'dan içeri atılan ve HDP'ye bakanlık isteyen CHP'li emekli subayla, aynını kalpten isteyen Ergenekon kumpasçılarının tek noktada buluşmasını anlıyorum. Her gün muhalefet tarafından ortaya atılan yalan-dolan ve iftira furyasını da çok iyi anlıyorum. Bugün CHP ile kucak kucağa gelen Ali Babacan'ın İstanbul teşkilatının tamamen FETÖCÜ'lerin kontrolüne geçtiği bilgisini de anlayabiliyorum. "Parti başkanımız FETÖCÜ" diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısını ve hala devam eden birlikteliklerini de çok çok iyi anlıyorum. Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandıran bir numaralı isimlerden birinin "İstanbul belediyesinde binlerce FETÖCÜ var. Herkes biliyor ama korunuyorlar. Tuhaf şeyler oluyor" diye kulağıma fısıldadığı sözleri de anlamak zor değil. Erdoğan'ın indirilmesi şeklindeki "Amerikan rüyası"nın hayata geçirilebilmesi için Pentagon'un askerleri FETÖCÜ'lerle, tüm muhalefetin, hatta bunların içindeki askerlerle Amerikan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin aynı sofrada çorba içmesi normal. Ancak Joe'nun dediği gibi bu da yetersiz.

Verim almak için doğrudan temas gerekiyor. Ancak böyle "Amerikan rüyası"nı gerçekleştirebilirmiş bizim verimli muhalefet. Vallahi Joe böyle diyor. Verimlilerin, doğrudan temasları ne durumda acaba? Başladı mı? Kimler görüşüyor? CHP'deyken "Bizim partide Amerikancılar var" diyen Muharrem Bey'in istihbaratı geniştir bu konuda. Arayıp anlatıverse...

Aydınlansak doğrudan temaslı verimli ve güçlendirilecek liderleri. Ben Joe'nun yalancısıyım. "Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz." Aynen böyle diyordu vallahi! Joe'nun Amerikan rüyası projesi ülkemizde tüm hızıyla sürüyor. Eşzamanlı yalan ve iftiralarla, provokasyonlara bakın anlarsınız.

Anlamayanların da başına Joe kadar taş düşsün. Ne diyelim!

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