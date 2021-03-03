Karın ağrısı

ABD'DE hedef Türkiye...

54 senatörün imzasıyla Başkan Joe Biden'a gönderilen mektubun daha da sert versiyonu hazırlandı. ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, Blinken'a bir mektup göndererek Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye baskı uygulaması çağrısında bulundu.

MEKTUPTA, "Stratejik müttefik olarak kalmak ABD ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarına olsa da, bu ilişkilerin onarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin davranışını değiştirmesi gerektiğine inanıyoruz" denilerek müdahale çağrısı yapıldı. Baktığımızda bu senatör ve vekillerin İsrail yanlısı tipler olduğunu görüyoruz. Tek dertleri İsrail'i Türkiye ile yakınlaştırmak.

Ortadaki anlaşmazlıklarımızı bahane ederek İsrail- Türkiye birlikteliği için baskı oluşturma peşindeler.

Buzlar erise hepsi bir günde Türkiye sevdalısı olacak.

Çünkü bölgede Türkiyesiz bir İsrail'in donla gezen zavallıya döneceğini hepsi biliyor.

İsrail basınından Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Beyazsaray'ın açıkladığı CIA raporlarını Türk istihbaratının iki yıl önce duyurduğuna dair haberler de boşuna değil. Son zamanlarda sürekli Türkiye'yi öven ve "İsrail Ankara ile işbirliğini mutlaka sağlamalı" şeklindeki medya çağrıları da tesadüf değil. Washington Times da dün "ABD, Türkiye sınırındaki Dedeağaç'a yığınak yapıyor. Bu ikili ilişkileri daha da gerilimli hale getirecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile müttefik olmaya karşı değil. Washington neden bunu görmüyor" diye uyardı. Türkiye ile yatıp kalkmaya devam ediyorlar. Pentagon'a raporlar hazırlayan Atlantic Counsil de geçtiğimiz hafta "Türkiye'nin Afrika ve Ortadoğu'da nüfuzu artıyor. S-400'ler bahane edilerek durdurulmak için herşey denenmeli" diye çağrı yapmıştı.

DEDİK ya!..

ADAMLAR artık koyun postunu atan kurtla karşı karşıya olduklarının farkında.

Amerikalı istihbaratçıların yer aldığı Defence News de "Türkler 1 ton mühimmat taşıyacak, saatte 980 km hızla uçacak ve yapay zeka-uydu destekli yeni insansız savaş uçağı tasarımı hazırlıyor" diye yazarak tüm dünyaya bu yeni gelişmeyi duyurdu. Bizi öylesine sıkı takip ediyorlar ki, her projemizi öğrenmek için yırtınıyorlar. ABD'nin en etkin dergilerinden Forbes da ise "Türk SİHA'ları sihirli mermi" yakıştırması yaptı. En etkin SİHA'ların bizimkiler olduğunu örnekleriyle anlattı. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de yaptığı dev tatbikatlar da dünya basınında geniş yer aldı.

ABD-Yunanistan ortaklığında yapılan tatbikatlara da yer verildi. Halbuki o bir NATO tatbikatıydı ve Türkiye de yer alıyordu. ABD Almanya'da askeri gücünü azaltırken, sadece Yunanistan değil, Romanya, Bulgaristan ve Polonya'da da üsler kuruyordu. Yunanistan Almanya'nın elinden alınıp, köle olarak Washington'a bağlanıyordu.

MANZARA Yeni NATO'nun ayak sesleriydi.

Ve daha da önemlisi Yeni NATO'nun en güçlü ve önemli iki ülkesinden biri Türkiye'ydi. Her geçen gün kabuğundan çıkarak gücünü ve nüfuzunu artıran Türkiye'nin tüm dünyada önemi tahmin edilemeyecek ölçüde arttı.

SÖZ dinlemeyen ve gücünü gören, "Önce Türkiye" diyen Erdoğan bazılarını bu yüzden rahatsız ediyor.

KARIN ağları ve yatıp kalkıp Türkiye'yi konuşmaları durmaksızın devam edecek.

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