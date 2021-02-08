Çoğunluk farkında!

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar Alman meslekdaşı Annegret Kramp ile Almanya'da 2 saati aşan görüşme yaptı. Son derece yapıcı verimli geçtiğini açıkladığı toplantıyla ilgili olarak da "Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacak" dedi.

Bizi birileri üniversite ve sokak olaylarına çekerek içeriye hapsetmeye çalışırkan Hulusi Akar'dan gelen bu açıklama ve görüşmeye dair ayrıntılar çok önemli. Almanya ve Türkiye'nin hem Akdeniz ve Ortadoğu'da hem de NATO ile savunma sanayinde, yeni NATO ve yeni AB şekillenmesinde, Türk- Yunan ihtilafında ortak hareketi anlamına gelen açıklamalar bunlar. Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücünün artması, ABD ile "Eşit iki ülke olarak işbirliği" ilişkisinde olması, "Model" haline geldi. Ülkeler Türkiye 'yi örnek alıyor ve cesaretleniyor artık. Ekonomik zorluklar nedeniyle Batı'nın başkentlerinde sıraya giren çok sayıda 3. dünya ülkesi artık bir "Ağabey" olarak gördüğü Türkiye'nin kapısında yatıyor.

Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'nin ABD ve Batı dahil ülkelerle Adil, hakça ve eşit ve kazan kazan ilkesi üzerine işbirliği yapmasını hayranlıkla izliyor. Ankara'nın geçmişte olduğu gibi "Başüstüne" demeyen, ulusal çıkarları için kora kor mücadele veren, "Gerekirse bedel öderim" dış politikasını yürütmesini örnek alan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Buna karşılık herşeyi Batı'dan bekleyen içimizdeki ittihatçı kafaların ve muhalefetin Türkiye karşıtı güçlerden medet umması, Başkan Erdoğan ve yöneticilerin elini zayıflatmak için kaosa yıkıcılığa ve Türkiye düşmanlarının maşası olmaya soyunmaları inanılmaz bir gaflettir.

Amerikan kapitalizminin vahşi kovboyu ve paranın ağababası darbeci Soroz'un destekçisi akademisyenlerin, bölücü "Hendek" olaylarına alkış tutan Prof'ların, "Kahrolsun burjuva" diyen komünist eylemcilere destek vererek, onlarla yanyana gelmesi tesadüf değildir.

Okyanuslara açılan, başka ülkelerde üsler kuran, Sultan Abdülhamid Han'ın Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul fırkateyni ile kurduğu asırlık hayalleri hayata geçiren Ankara birilerine göre çok oluyor. Bölgesinde ve 3 kıtada GÜÇ haline geliyor.

O yüzden yanyana gelmeleri tuhaf olanları aynı karede "Karıştırılmış sokaklar" projesinin saflarında aynı karede görüyoruz. Hala teslimiyetçi eski Türkiye'nin artık olmadığının farkında bile değiller. Allah'a şükür farkındalığı yaşayanların çoğunlukta olduğu, sınırlarını aşan bir ülkedeyiz artık.

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